Estos son los jugadores que más se han desvalorizado en el fútbol profesional colombiano

El torneo apertura de la actual edición de la Liga Betplay está a punto de finalizar y será cuestión de días para conocer al campeón. Atlético Nacional y Deportes Tolima lo decidirán todo el próximo 26 de junio y mientras eso ocurre, los demás equipos que hacen parte del FPC se refuerzan con el ánimo de tener mayor protagonismo en el próximo torneo.

Precisamente, con el periodo de transferencias activo, se dio a conocer el listado de jugadores que más se han desvalorizado en el primer semestre de 2022. Según el portal Transfermarkt, varios son los futbolistas que por su desempeño han perdido valor en el mercado, en relación a los números que registraban al inicio del año. Algunos de estos nombres son referentes en sus clubes, pero su nivel no es el mismo que en campañas anteriores.

Jugadores como Miguel Ángel Borja, que está a punto de definir su futuro en la liga argentina, Francisco Meza o Andrés Ricaurte llaman la atención dentro del listado. Otros como Jarlan Barrera, Andrés Felipe Román o Fernando Uribe fueron incluidos al no tener la suficiente continuidad en el presente torneo.

El listado es evidencia del nivel actual del fútbol nacional. Entre las ligas del continente, es una de las de rendimiento más irregular. La actuación de los equipos colombianos en los torneos internacionales es también una muestra de ello. Es por esta y otras razones que varios jugadores toman la decisión de buscar nuevos rumbos. Otros, entre tanto, van de un club a otro dentro de la liga, buscando mayor continuidad.

Es el caso de Francisco Meza, quien no fue renovado por Independiente Santa Fe y en este mes de junio abandonó la institución. Román saldrá de Millonarios y seguramente recalará en Atlético Nacional; Andrés Llinás podría emigrar al fútbol internacional y Daniel Ruíz es pretendido por equipos europeos. Es el jugador más valioso del fúbol local. Baldomero Perlaza aún no ha decidido si seguirá con los verdolagas y Miguel Ángel Borja ya acordó todo con River Plate de Argentina, pero Junior no ha oficializado ninguna transferencia, pues todas las partes no se han sentado a conversar.

El listado está integrado por los siguientes jugadores:

Francisco Meza - 900 mil € (-1,10 mill. €)

Sergio Mosquera - 1,80 mill. (€ -700 mil €)

Andrés Felipe Román - 1,80 mill. € (-700 mil €)

Iago Falque - 750 mil € (-450 mil €)

Jarlan Barrera - 3,00 mill. € (-400 mil €)

Baldomero Perlaza - 1,10 mill. € (-400 mil €)

Fernando Uribe - 800 mil € (-400 mil €)

Miguel Borja - 3,70 mill. € (-300 mil €)

Yeison Guzmán - 1,30 mill. € (-300 mil €)

Andrés Ricaurte - 900 mil € (-300 mil €)

Entre los futbolistas colombianos que militan en el fútbol internacional, destacan Falcao García, que costaba 3.5 millones de euros, y hoy su pase está avaluado en 2.2 millones. 1.3 millones de diferencia y una desvalorización del 37.1%. y James Rodríguez, que empezó el año costando 35 millones de euros y ahora vale 28 millones. Siete millones de diferencia y una desvalorización del 20%. Davinson Sánchez ocupa el primer lugar de la lista. Empezó el año costando 40 millones de euros, a día de hoy su pase está avaluado en 32 millones. Ocho millones de diferencia y una desvalorización del 20%.

Santiago Arias, que recientemente se reincorporó a Atlético Madrid tras haber estado cedido en Granada, costaba 12 millones de euros, y hoy su pase está avaluado en 6 millones. Seis millones de diferencia y una desvalorización del 50%. Duván Zapata valía 38 millones de euros, para este mes su pase está avaluado en 33 millones. Cinco millones de diferencia y una desvalorización del 13.2%.

Alfredo Morelos costaba 15 millones de euros enero, para julio su pase está avaluado en 12 millones. Tres millones de diferencia y una desvalorización del 20%. José Heriberto Izquierdo, que se encuentra sin equipo actualmente, empezó el año costando 6.5 millones de euros. Hoy su pase está avaluado en 4 millones. 2.5 millones de diferencia y una desvalorización del 38.5%.

El jugador de Juventus, Juan Guillermo Cuadrado empezó el año costando 18 millones de euros, ahora su pase está avaluado en 16 millones. Dos millones de diferencia y una desvalorización del 11.1%. Yairo Moreno cierra el listado de los 10 primeros. Costaba 8.5 millones de euros, hoy su pase está avaluado en 7.5 millones. Un millón de diferencia y una desvalorización del 11.8%.

En cuanto a los más valiosos, si Daniel Ruíz lo es entre los futbolistas que militan en la liga local, Luis Díaz, el jugador de Liverpool, es el que mejor está ubicado entre los que juegan en el fútbol internacional. Es, además, uno de los más costosos del fútbol europeo.

