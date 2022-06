Claudia López se mostró feliz con la llegada de Francia Márquez a la Vicepresidencia: “Empezamos a escribir una nueva página en la historia”

La alcaldesa de Bogotá se refirió a la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y resaltó a Francia Márquez. Foto: Colprensa

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en las urnas. El candidato del Pacto Histórico sumó 11.281.013 de votos, mientras que Rodolfo Hernández obtuvo 10.580.412 y ahora, por primera vez en su historia, Colombia tendrá un gobierno alternativo. Sobre los resultados que dejaron las elecciones, la mandataria señaló que, “ganó la democracia”.

“Al fin ganamos!. Ganó la democracia, el voto libre, los y las nadie, los jóvenes, las mujeres, las familias como la suya. Los mas de 10 millones de colombianos que votaron por ⁦Rodolfo Hernández también ganaron!. Su lucha contra la corrupción y por el cambio también ganó!”, afirmó la alcaldesa de Bogotá en sus redes sociales.

En otro trino también señaló que, “Qué orgullo como mujer, ciudadana y Alcaldesa tener a Francia Márquez como Vicepresidenta! Vamos por el Ministerio de la Igualdad y el Sistema Nacional del Cuidado para las mujeres y familias. Cuenta conmigo y con la experiencia del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá!”.

Esto le puede interesar: El cantante colombiano Carlos Vives felicitó a Gustavo Petro y Francia Márquez e invitó a una “sinergia ente gobierno y empresa privada”

En una entrevista con CNN la alcaldesa Claudia López resaltó la importancia de Francia Márquez en la campaña de Gustavo Petro y afirmó que, “la historia de Francia es una historia de vida emocionante, que a cualquiera le agüa los ojos, le conmueve el corazón. Una mujer que sale del Cauca, de su Timbiquí, una líder social y ambiental, una mujer que ha trabajado en todo, en la minería, en servicio doméstico, que sacó a su familia a pulso, que se hizo abogada y que nunca renunció a sus convicciones”.

Y agregó “la conocí hace poco personalmente y uno siente esa empatía, esa emoción y por supuesto, aquí estamos para ayudarle. El gran propósito de Francia Márquez no solamente es que será la primera vicepresidente afro de Colombia, sino que va a crear por primera vez el Ministerio de la Igualdad y la mujer”.

También puede leer: Representantes del chavismo celebraron la victoria de Gustavo Petro y esperan estar presentes en su toma de posesión

Sobre las posibilidades de que Colombia tome los pasos de Venezuela, razón por la cual existen muchos contradictores políticos y opositores, la alcaldesa señala que esto no sucederá y explicó sus razones. “Empecemos por lo que no depende de Petro, la estructura económica de Colombia. Los países como Venezuela, que dependen de una estructura económica rentista, la renta petrolera, suelen tener caudillismo, rentismo y corrupción muy alta porque el poder está muy concentrada en el estado, porque es la renta pública del petróleo”.

“Esa no es la economía colombiana, la economía colombiana es mucho más diversificadas, las instituciones políticas colombianas son mucho más diversificadas, de manera que yo no veo cómo, digamos, no tiene hoy las mayorías parlamentarias para hacer un cambio constitucional de esa magnitud, aún si se lo propusiera, pero en Colombia a diferencia de Venezuela en su momento, sí hay un poder contra mayoritario real que son las cortes, hay balances y contrapesos, primero en el cobgreso y segundo en las cortes”, afirmó la mandataria local en entrevista con CNN.

Y agregó, “si al presidente, que en su momento, fue el más popular, que trató de hacer una segunda reelección como Uribe no lo logró, teniendo una enorme popularidad en su momento, pues no creo francamente que a Petro, que arranca con mucho más controles de entrada lo logre y creo que no va a malgastar, un hombre como Petro que tiene una oportunidad histórica, pero además tiene el ego, es el gran álter ego de Uribe, para terminar siendo otro Uribe, qué abuse del poder, no creo que Petro quiera que ese sea su lugar en la historia”,

SEGUIR LEYENDO: