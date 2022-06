“Un presidente no es un dios, tienen que sentirse todos comprometidos”: Pepe Mujica

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica (2005-2010) advirtió el viernes que la política está "muy bastardeada", en una crítica dirigida contra los dirigentes.

Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, celebró la victoria del primer candidato de izquierda en Colombia, Gustavo Petro, y habló de los retos que deberá asumir el nuevo jefe de Estado en los próximos años.

Mujica expresó, en una entrevista para la W Radio la necesidad que entre los adversarios (al nuevo gobierno de Petro) exista una comunicación de mutuo respeto y consideración, pues para el expresidente uruguayo, quien perteneció en su juventud a la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), es necesario que Colombia encuentre la paz para así atender los problemas sociales que aquejan al país.

“Lo primero que necesita Colombia es paz para enfrentar los problemas sociales, que paradojalmente es un país formidablemente rico, probablemente de los más ricos de nuestro continente del punto de vista potencial y no se justifica”, dijo Mujica.

El expresidente uruguayo resaltó que si bien la elección de Gustavo Petro es una fiesta, las personas deberían recordar que es una ocasión de oportunidad: “Un presidente no es un dios, simplemente es un presidente que necesita la colaboración de una parte de su pueblo, tienen que sentirse todos comprometidos”.

Mujica señaló que hay que darle la vuelta a toda esa fatídica historia que empezó desde el asesinato de Gaitán “hace ya tantos años” y para ellos los colombianos deben empezar por ellos mismo, pues las democracias no es perfecta.

Sobre la polarización que vive actualmente Colombia, Pepe Mujica cree que el diálogo es la clave, y el pasado guerrillero de Gustavo Petro podría facilitar las cosas, ya que -para él- el presidente electo conoce el dolor de amabas partes y puntualizó en que los colombianos no puede ir por la vida “cobrando cuentas del pasado”.

“El pasado no tiene arreglo, lo que tiene arreglo es el porvenir, el porvenir, que sea (...) esa es la verdadera lucha que tiene Colombia. No miren hacia atrás, tanto hay que mirar un poco más hacia adelante”, dijo el exmandatario uruguayo.

Cuando le preguntaron a él si le parecía que cuatro años eran suficientes para cumplir todas las promesas que hizo Petro en campaña, no se debería pensar en una reelección, a lo que respondió con un no rotundo:

“Yo no me puedo meter en eso, lo único que sé es que el hombre puede ser importantísimo porque simboliza, pero a la larga, el mejor dirigente no es el que hace mucho, sino el que deja a gente que lo supera con ventaja, porque el partido es largo”.

Y añadió sobre el tema:

“Petro es la oportunidad de un vértice, pero lo mejor es que se haya en una causa colectiva donde la gente se preocupe por suceder una Colombia de cambio y esperanza.”

Sobre una de las propuestas insignia Gustavo Petro que es la restitución de tierras y poner a producir los latifundios improductivos Pepe Mujica ve como una paradoja en el país que “exista tantas tierras sin hombres y mujeres, y tantas hombres y mujeres sin tierras”.

“(La tierra ) es un desafío que tiene Colombia, no solo Petro (...) ustedes unos territorio que son una maravilla , yo creo que el proceso de Paz que intentó la administración de Santos tienen uno de los aspectos más importante y es la restitución de tierra”, algo que Mujica anota se debe arreglar cuanto antes debido a los niveles de desempleo y pobreza del país.

