Colombia redujo el abstencionismo: en un hecho inédito, votaron más de 22 millones de ciudadanos

El censo electoral colombiano para el 2022 fue de 38,9 millones de ciudadanos. 20,1 millones de mujeres y 18,8 millones de hombres fueron aptos para votar tanto en los comicios electorales de la primera como en la segunda vuelta presidencial. Para estas elecciones, que desde la primera vuelta fueron históricas al enfrentar a dos candidatos que incomodaron a las clases políticas tradicionales, se esperaba que el fantasma del abstencionismo se hiciera presente dada la polarización hasta este 19 de junio, y, sin embargo, no pasó.

El electorado colombiano no decepcionó y logró un hecho sin precedentes en los últimos 24 años: más de 22 millones de personas acudieron a las urnas para votar entre Gustavo Petro, Rodolfo Hernández o en blanco. Más de la mitad del censo fue a las urnas.

En total, 22.640.095 de colombianos votaron, es decir, el 58 % del total del censo. Por otro lado, el abstencionismo registró el 42 %, otro dato histórico si se tiene en cuenta que, en 2018, por ejemplo, el 47 % del total del censo decidió no sufragar en la instancia final, en la que se enfrentaron Iván Duque y Gustavo Petro.

En la primera vuelta de las elecciones de 2018 la no asistencia a las urnas fue de 45.1 % y en total sufragaron 19.511.168 de personas, incluyendo aquellos que hicieron votos nulos, no marcados y en blanco. En ese entonces, el censo era de 36.783.940 de colombianos, y si bien en los últimos cuatro años esta cifra ha aumentado, no deja de ser un hecho importante la asistencia masiva a los puestos de votación.

Desde 1998 no se registraba un hecho similar, ese año se disputaron la presidencia los candidatos Horacio Serpa y Andrés Pastrana, quien resultó electo. En esa primera vuelta, 10.747.695 de colombianos ejercieron su derecho al voto, y en segunda vuelta dichos números crecieron: 12.310.108 de votantes fueron a las urnas. La participación en esa jornada fue del 62.59 %, superando el 54.64 % de la primera vuelta. De 19 668 978 personas habilitadas para votar, lo hicieron 12.340.967.

En las elecciones de 2002, el censo electoral fue de 24.208.311, de los cuales no votaron 12.958.577, más del 50 % del total del electorado. En aquellos comicios, el ganador fue Álvaro Uribe Vélez con un 54,35 %, lo cual significó que no hubiera segunda vuelta.

En las elecciones de 2006, Uribe Vélez, candidato del movimiento Primero Colombia, arrasó en primera vuelta con el 62,51 % del total de los votos, porcentaje reflejado en 7.397.835 votos. En ese año, el censo fue de 26.731.700 de personas, de las cuales 14.689.963 no votaron. Un cuatrienio después, llegaron a segunda vuelta Juan Manuel Santos y Antanas Mockus en unas elecciones marcadas por una participación que llegó apenas al 44.35 %.

2014 fue un año donde los resultados de las elecciones presidenciales fueron estrechos. La polarización política hizo lo suyo y el país escogió a Juan Manuel Santos como su mandatario durante los siguientes cuatro años. 16. 838.432 personas salieron a votar.

¿Pero, a qué se debe esta asistencia masiva a las unas?

La superación del abstencionismo ha sido un reto tanto para los candidatos a Congreso y Presidencia, como para la misma institucionalidad. Sin embargo, las constantes decepciones o tusas electorales han sido el mayor motivante para que muchas personas no salgan a votar cuando corresponde, aunque en estos comicios cambió, según Juan Carlos Ruiz, docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

De acuerdo con el académico, “habíamos estado acostumbrados a participaciones en segunda vuelta que oscilaban entre el 45,el 47%, la participación más alta fue en la elección del 2018 que llegó casi al 55%”.

Este registro significa, en palabras del docente Ruiz, que “Colombia modificó traspasar esa frontera de la abstención que era muy recurrente y muy sintomática de la democracia colombiana. Pareciera que la gente se movilizó más a las urnas en favor del proyecto político de Gustavo Petro”, lo cual significó un triunfo suyo y de Francia Márquez por un poco más de 700.000 votos sobre el santandereano Rodolfo Hernández.

