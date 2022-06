“Le deseo lo acompañe la sabiduría para tranquilizar y cuidar este país adolorido”: el mensaje de Sergio Fajardo a Gustavo Petro

Sergio Fajardo dedicó unas palabras a Gustavo Petro tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia. Fotos: Asofondos Colprensa - Mariano Vimos

Este domingo 19 de junio Gustavo Petro se convirtió en el nuevo presidente de Colombia. El líder del Pacto Histórico se impuso en la segunda vuelta ante Rodolfo Hernández, aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con el 50,48 % de las votaciones.

Tras el triunfo, el jefe de Estado electo publicó un mensaje en su cuenta de Twitter reconociendo el resultado: “Hoy es dia de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegria que hoy inunda el corazon de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el dia de las calles y las plazas”.

Adicionalmente, otros sectores políticos se manifestaron en las plataformas digitales. Uno de ellos fue el exandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien fue abucheado mientras ejercía su derecho en Medellín, departamento de Antioquia. Recordemos que, así como ocurrió en las elecciones del 2018, este votó en blanco.

“Felicitaciones a Gustavo Petro. Le deseo lo acompañe la sabiduría para tranquilizar y cuidar este país adolorido”, escribió en su Twitter.

La presencia de Fajardo en su puesto de votación no fue bien recibida entre varios asistentes, quienes lo llamaron “tibio” y “vende patria”. Así mismo, otro puñado dijo: “¡Fuera! Ándate a ver ballenas, le fallaste a la democracia”. No obstante, el exgobernador de Antioquia respondió a los reclamos y aseveró que desde el primer momento dejó claras sus convicciones políticas.

“Bueno, estamos en una democracia. Qué chiflen, está bien. Yo expliqué las razones de mi voto, estaba clarísimo lo que estaba haciendo. Lo hice con toda la tranquilidad del caso y toda la convicción”, pronunció Fajardo luego de los abucheos.

Además, expresó que la ciudadanía tiene “rabia” e invitó a que no se conteste utilizando términos ofensivos: “Algunas personas me gritaron en el puesto de votación: les molestaba mi voto en blanco. Tienen rabia y tenemos que entenderlas, con paciencia, sin responder en sus mismos términos. No podemos caer en la trampa de la violencia que crece con la polarización. Cuidemos a Colombia”.

La derrota de Fajardo y las divisiones en la Coalición Centro Esperanza:

Recordemos que el político antioqueño obtuvo 813.072 votos en la primera vuelta presidencial. De cara a la segunda ronda, este tuvo acercamientos con Rodolfo Hernández, sin embargo, no se pudieron concretar alianzas, ya que el ingeniero santandereano sostuvo que se buscaba cambiarle su plan de gobierno.

Ante la derrota de la Coalición Centro Esperanza en las urnas, sus miembros dividieron caminos: mientras algunos se inclinaron por la campaña de Hernández, otros acudieron a la aspiración presidencial de Petro. Entre las personalidades que se fueron con el líder del Pacto Histórico estuvieron, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo, exfórmula vicepresidencial de Fajardo.

“El Acuerdo de Paz cambió la democracia en el país y eso nos motiva a dejar las pequeñas diferencias a un lado. Hoy hacemos un acuerdo para construir el país de la paz y la tranquilidad. El país del futuro”, dijo tras el anuncio de la adhesión.

Alejandro Gaviria, exprecandidato presidencial, también se sumó en su momento a campaña de Petro, aunque haciendo salvedad de que había varios puntos en los que tenía discordias. A través de un video, el ex rector de la Universidad de los Andes señaló que le preocupaba la ‘charlatanería’ y la falta de propuestas de Hernández en caso de llegar a la Presidencia.

“Creo que, con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las cortes, son mayores con Rodolfo Hernández”, declaró.

