Gerente de hospital de Malambo, Atlántico, dice que no tiene nada que ver con las amenazas contra el alcalde

Eimy Liz Camargo Molina, gerente del hospital Santa María Magdalena de Malambo (Atlántico), rechazó las acusaciones que hizo el alcalde de esa población, Rummenigge Monsalve, en el sentido de que ella tendría alguna relación con las personas que lo están amenazando por medio de llamadas telefónicas.

El pasado 16 de junio, Monsalve, en rueda de prensa denunció que fue declarado objetivo militar por de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), según él, por oponerse a la “limpieza social” que promueve este grupo ilegal en el departamento y por la investigación que se adelanta contra Camargo Molina.

“El día 5 de junio, cerca de las diez de la mañana veníamos con los escoltas de la Policía y recibimos llamadas repetitivas de un número. Se logró contestarle a la persona, quien se identificó inmediatamente como comandante de las Autodefensas Gaitanistas y que comanda en este sector del departamento del Atlántico. Nos dijo que el objetivo de él era proteger los intereses de la persona que estaba gerenciando el hospital del municipio de Malambo. Cuando le pregunto, nos responde, que ella hace parte de su organización, de su estructura”, dijo ante los medios de comunicación.

Ante las declaraciones del funcionario, este 17 de junio la gerente del hospital Santa María Magdalena afirmó: “Estupor me causó el hecho de que este señor relacione a esta servidora, toda una profesional de la salud, con este tipo de acciones delincuenciales que distan de mi vida laboral y profesional. Tales acusaciones, las rechazo de manera enérgica y vehemente. Pido a las autoridades competentes adelantar todas las investigaciones a que diere lugar, para dar con los responsables de estas presuntas intimidaciones en contra del burgomaestre”, manifestó Camargo Molina.

Hay que aclarar que el grupo ilegal amenazó al mandatario para que no revele los audios que, al parecer, tiene en su poder que implicarían a la funcionaria en casos de corrupción.

Ante esto, Rummenigge Monsalve agregó: “Le respondí que yo no tenía ningunos audios y si en caso llegase a tener algunos audios los hubiera presentado ante las autoridades competentes. Lo hubiera presentado ante la Policía, la Fiscalía, los entes de control, porque prevalece la salud de los malamberos, prevalece que el hospital esté al servicio de la gente y no al servicio de ella ni de otras personas, como se lo manifesté a la persona que me llamó”.

En su declaración de este viernes, Camargo Molina fue enfática en decir:

“Le pediré a la Policía que haga claridad sobre esta situación. Les digo que yo no hago parte de ningún grupo al margen de la ley, no he sido, no pertenezco, no simpatizo, desconozco la situación y les pido que tomen cartas en el asunto y se esclarezca y a qué obedecen estas amenazas porque no son de mi parte. No tengo esa intención. Yo no fui formada de esa manera. Nunca. Mi mamá sería incapaz de atentar contra otra persona y eso es lo que ella me ha enseñado a mí”, reiteró la funcionaria.

Por último, y ante las acusaciones de parte del alcalde Monsalve en el sentido de que ella no ha convocado a la junta directiva y al presidente del hospital para que hagan una inspección sobre su gestión, dijo: “No entiendo al alcalde cuando dice que yo a través de un juez estoy trabando el proceso. En su momento presenté ante los miembros de la junta directiva el informe de gestión gerencial con los indicadores establecidos por la norma y que son objeto de calificación, pese a que yo no estuve el tiempo completo”.

