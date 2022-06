“¿Es mucho pedirle que le ponga la cara al país y diga sí o no acepta lo que decidan los colombianos?”: Rodolfo Hernández a Gustavo Petro

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

Este viernes 17 de junio, a dos días que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, el exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial por el movimiento independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, y el líder de oposición y aspirante por la alianza de izquierda del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se enfrentan en redes sociales ante el fallido debate electoral.

El empresario santandereano compartió un comunicado titulado “Hasta último momento Petro y su combo de politiqueros miente descaradamente”, en el que arremete contra el senador progresista y su equipo de campaña, a los que culpó de la no realización del debate presidencial que había sido ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, al tiempo que le pidió una posición clara frente a los resultados electorales de este domingo 19 de junio.

“Petro, sin tantos rodeos, dígale al país si está dispuesto a reconocer los resultados electorales del próximo domingo, cualquiera que sea. Rodolfo Hernández, sin vacilaciones ni argucias, ha dicho con meridiana claridad que acepta el veredicto de las urnas, gane o pierda. Ese es el talante de un demócrata integral. Es mucho pedirle que ponga la cara al país y diga ¿sí o no acepta lo que decidan los colombianos, sin ningún tipo de condicionamiento?”, indicó el exmandatario santandereano, quien se erigió como la sorpresa de la primera vuelta presidencial.

El duro cuestionamiento de Hernández coincide con las declaraciones entregadas por el líder de oposición en diferentes medios de comunicación, en los que no se ha comprometido totalmente en aceptar los resultados de la segunda vuelta presidencial, argumentando que no confía en los datos entregados por la Registraduría General del Estado Civil debido a las múltiples irregularidades que se presentaron durante los comicios legislativos.

En una entrevista con W Radio, el candidato presidencial por el Pacto Histórico aseguró que mantiene mucha desconfianza frente al software lectoral, que tendrá una auditoría forense por parte de la Fiscalía, con el propósito de evaluar su funcionamiento y posibles alteraciones, y llamó la atención frente a la razón por la cual las autoridades electorales no adquirieron un sistema propio.

“Ellos quieren que yo diga acepto, no, yo voy a mirar. El problema no está tanto en las mesas donde hay testigos que tienen que tomar foto del formulario E-14, que firman los jurados, y cotejar con la foto que saca la Registraduría de esa misma mesa. El problema está en las mesas donde no tenemos testigos”, indicó el candidato en el diálogo con el medio radial.

Por su parte, el registrador General de la Nación, Alexander Vega, hizo un llamado al senador progresista para que acate los resultados de este domingo, señalando que durante la primera vuelta presidencial se habían evidenciado las garantías electorales, a pesar de las múltiples irregularidades que se presentaron en las elecciones legislativas.

“El mensaje claro para el doctor Gustavo Petro es que deberá respetar y acatar resultados como lo ha hecho en todas las elecciones que ha participado. Se le han brindado todas las garantías a él y a todos los candidatos con auditores informáticos para los softwares, testigos electorales e igualmente, todas las misiones electorales están dando todas las garantías, pero es un mensaje claro: deberá respetar y acatar los resultados electorales”, concluyó el registrador Vega.

