Video: el motivo por el que a Vibiana Tejeiro no le duran las relaciones amorosas

Vibiana Tejeiro es reconocida por ser la mamá de una de las actrices más importantes del país, también por ser bastante activa en las redes sociales y responder las diferentes preguntas que le formulan sus seguidores sobre diferentes temas de la vida personal de Lina Tejeiro.

Recientemente, la progenitora de la actriz fue interrogada por sus seguidores, pues aprovecharon una ronda de ‘preguntas y respuestas’ sobre la duración de sus relaciones, teniendo en cuenta que no es muy común que comparta las parejas con las que ha compartido.

El interrogante surgió en la dinámica, cuando un internauta le preguntó: “¿Por qué terminó tu última relación y porque no te duran las relaciones amorosas?” a lo que ella decidió responder:

“Las personas hablan sin saber. La primera relación que tuve en mi vida, la tuve con el papá de Andrés y Lina y duró más o menos cuatro años. La segunda relación me duro casi 16 años y la última, como siete años”, fue la explicación que dio Tejeiro a la pregunta de su seguidor.

Las reacciones a la publicación que fue replicada por el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ donde cuenta con más de 85.000 reproducciones y se acerca a los 1.000 likes.

Algunos internautas no dudaron en expresar su opinión sobre las declaraciones de Tejeiro, entre las que destacan: “ajá, los vaciles no los vas a meter bebé”; “por qué les debe incomodar o molestar la vida sentimental de los demás, cada quien en lo suyo”; “salió igual de loca que la hija”, entre otros.

Vale recordar que el padre de Lina Tejeiro se llama Manuel Eduardo González y, por lo que ha mostrado la actriz en su canal de YouTube -plataforma en la que publica videos sobre su vida privada y profesional- sus padres aparentemente tienen una buena relación pese a que su historia sentimental concluyó hace algunos años.

Hace algunas semanas que la mamá de Lina Tejeiro oficializó su relación con Andrés Carvajal, cuando juntos asistieron a un evento y Vibiana llegó sujetada del brazo del hombre. Además, dejó ver el entusiasmo que le generó la situación, al compartir en sus redes sociales algunas postales y videos en los que se le ve muy cercanos.

Sin embargo, la relación ha sido blanco de críticas, pues algunos usuarios en Instagram han señalado que Vibiana Tejeiro se ve bastante mayor en comparación con su pareja, lo que hace que la diferencia de edades sea más notoria. Asimismo, la mujer ha señalado que se siente bastante feliz y tranquila con su situación sentimental actual.

La teoría de la mamá de Lina Tejeiro sobre los celos

Por estos días a la empresaria llanera le plantearon un interrogante con relación a los celos, para ser más precisos la pregunta fue: “¿Eres celosa?”. Inmediatamente, la también presentadora puso sobre la mesa la teoría que tiene respecto de este tema.

“Les voy a explicar mi teoría. Bueno, si yo tengo mi pareja, me falló una vez y lo perdoné, me falló dos veces y lo perdoné, me vuelvo una mujer insegura y celosa porque, además, tengo pruebas, ¿cierto?, ¿pero dónde está el fallo? En haber perdonado, es que ni en la primera, ahí de una hay que cortar”, fueron sus palabras.

