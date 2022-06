La industria webcam en Colombia: entre la rentabilidad y la explotación laboral

Imagen de referencia.

El campo laboral en el territorio ha evidenciado como un industria digital se posiciona con solidez como opción de trabajo para varias y varios nacionales, se trata del modelaje webcam, generación de contenido para adultos a través de plataformas streaming donde los usuarios puede interactuar en tiempo real con el o la modelo de interés.

Esta industria ha tenido un auge en el país incrementado después de la pandemia del Covid-19 que hizo que varias personas, vieran como sustento trabajar ofreciendo shows eróticos en una época donde el confinamiento y demás factores complicaban aún más las condiciones laborales en Colombia.

Precisamente Iris* una modelo webcam de la ciudad de Bogotá, habló con el equipo periodístico de Infobae Colombia respondiendo dudas e inquietudes sobre esta industria que casusa opiniones divididas en el país.

Iris*, es una Comunicadora Social graduada que ejerce el modelaje webcam desde hace seis años, ella señaló que debido a sus obligaciones tuvo que recurrir a ser modelo para terminar de pagar la universidad y suplir sus necesidades básicas, pero indicó que luego de haber obtenido su titulo universitario no pudo conseguir empleo por lo que tuvo que continuar en la industria.

Es que la falta de oportunidades laborales no es un problema exclusivo de Iris*, puesto que la dificultad de hallar empleos dignos y de calidad hace que la industria webcam sea una opción para cientos de personas que desean encontrar una estabilidad económica. La coordinadora de gestión y desarrollo de Castle Group, una prestigiosa agencia de modelaje indicó precisamente lo dicho. “La principal razón siempre será la falta de oportunidades en este país, las empresas no tienen un buen salario y las jornadas laborales son muy largas”.}

Las ganancias de esta industria es una contundente muestra de su crecimiento, puesto que mensualmente reportan ingresos en el país por US$100.000.000 cada mes. Esta es una de las razones por las que se cree en la inmediatez de rentabilidad al ingresar a este campo laboral, este hecho lo desmintió Iris*, quien señaló que pese a las cifras reflejadas, no ‘todo es como se cree’.

“No es como lo pintan, a comparación de un trabajo se gana bien pero no ganamos el dólar como lo pagan, se generan descuentos, a parte de eso el estudio te quita como cien pesos por dólar más el porcentaje que descuentan que suele ser la mitad de tus ingresos”, indicó a Infobae.

Iris*, también aclaró dudas entorno a las condiciones laborales que dan los estudios a los modelos, indicando que garantías las ofrecen solo los estudios más grandes y prestigiosos del país, pero por lo general suelen haber irregularidades en ‘estudios estándar’. “El problema con los estudios, lo que pasa acá es que el modelaje webcam no es un trabajo totalmente formal, existen muchos tabús que relacionan el campo con la industria porno, además muchos estudios se aprovechan y no apagan prestaciones ni las condiciones mínimas de un trabajo legal”.

Algo que también indicó Ángel, un modelo masculino que señaló a Infobae que muchas veces los estudios no suelen dar el mejor trato ni condiciones a su personal. “Los estudios son la puerta de entrada de este negocio pero ellos no siempre dan un buen trato emocional y por que no decirlo ético a sus modelos, además se lucran prestando los espacios y aparatos de colectividad, enlaces y conexiones, es tan lucrativo que las y los modelos siguen por años en estudios sin saber que pueden acumular el 100% del capital que aseguran sus en vivos”.

Iris*, es una modelo que decidió volverse independiente, dado que en algunos estudios le solicitaban turnos de ocho horas diarias y la presión a la que era sometida era muy fuerte, por tal razón decidió transmitir desde su casa, donde asegura que se puede ganar mínimo por quincena quinientos dólares, sin sentirse explotada por terceros.

“Yo llevó de modelo independiente como hace tres años y tiene sus pros y contras. Como contra se puede encontrar la disciplina, en un estudio te obligan a cumplir un horario, además los que hacen monitoreo te asesoran para saber que cosas estás haciendo bien y cuales mal. Como pros está que tu manejas tu horario, decides cuando vas a trabajar porque no te sientes esclavizada, además las ganancias al 100% son tuyas” indicó Iris*.

En este punto se puede observar que más que el campo webcam, son diferentes estudios los que ofrecen sus condiciones laborales a las y los trabajadores de la industria. Pero algo resaltado por ambos modelos contactados fue la inestabilidad en la salud emocional que puede generar este trabajo y la poca o nula capacitación y atención prestada por los estudios, “deberían haber profesionales de la salud mental para prestar riesgos ocupacionales en la industria webcam”.

Finalizando Iris*, señaló que el modelaje webcam no es para cualquier persona, sino solo para aquellos que tienen paciencia y mente abierta. Concluyendo resaltó las condiciones laborales en general en Colombia. “Me parece impactante ver que cada vez que entras a una página el noventa por ciento de las modelos son colombianas, eso muestra que está sucediendo algo en el país, algo que hace que las mujeres deban recurrir al modelaje como última opción, que no está mal pero sí demuestra que están ocurriendo problemas para que una colombiana pueda acceder a un trabajo ‘legal’”.

*A solicitud de la entrevistada se le cambió el nombre para proteger su identidad.

