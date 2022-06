En Santa Marta se prendió la llama de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

El corredor que fue marginado de Haas pocos días antes del inicio de la competencia tuvo un comentario irónico sobre el rendimiento actual de su ex compañero de equipo

Mirtha Vásquez le pide al presidente Pedro Castillo que responda a la justicia

La ex titular del Consejo de Ministros consideró que si el jefe de Estado no declara ante la fiscalía, dejaría la sensación de no querer colaborar con las investigaciones por los presuntos actos de corrupción.