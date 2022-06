Gobierno dio a conocer nuevas proyecciones de inflación y crecimiento económico de Colombia

Aunque la mayoría de los anuncios fueron favorables, se reseñó la necesidad del aumento en los precios de la gasolina.

Durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un balance positivo en materia fiscal, teniendo en cuenta que se acerca el fin del gobierno de turno, agregando que aumentó la expectativa del crecimiento económico y según el jefe de la cartera José Manuel Restrepo Abondano, disminuyó la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto, PIB.

Desde el gobierno nacional siguen considerando que la economía colombiana sigue por un " buen camino”, principalmente por la reactivación de los distintos sectores y los avances en materia fiscal. Precisamente, de esto último, el Ministerio de Hacienda explicó que los ajustes que se han hecho en materia tributaria lograron evitar que se hiciera otra reforma.

“No solo estamos presentando el estado general de la economía y la situación fiscal que dejamos a nuestros sucesores, sino que también estamos dejando una hoja de ruta que anticipó el ajuste fiscal para que los próximos gobiernos puedan construir sobre lo construido”,

señaló el ministro Restrepo, quien agregó que se sigue valorando el aumento de la inflación, gestionando análisis y monitoreándolo constantemente para tratar de mitigar los efectos de este fenómeno.

En ese sentido, se anunció que la reactivación económica cerrará el año con un crecimiento del 6,5 %, esto impulsado principalmente por el sector comercio y la industria manufacturera; también sigue el “buen ambiente” en la inversión y las exportaciones. Desde el ministerio consideran que: “Este resultado consolidará al país como un líder mundial de reactivación económica, con el mayor crecimiento dentro de los países de la OCDE”.

Precisamente estos resultados reafirmarían la cifra de crecimiento alcanzada el año 2021, el 10,7 %; de hecho, en el primer trimestre del 2022, cómo ya se había anunciado, el índice llegó al 8,5 %, lo que superó las expectativas.

Algunos de los sectores que no han logrado reactivarse, de la forma esperada, son el minero y el de la construcción, que, según los datos compilados, aún no llegan a los niveles prepandemia; no obstante, se espera que, a partir del próximo año, todos los índices lleguen a estos niveles antes del COVID - 19.

El tema fiscal es uno de los más importantes, ya que los esfuerzos se siguen dirigiendo en reducir la deuda pública, en este sentido, presentaron el balance el déficit del gobierno nacional, el cual será del 5,6 % del Producto Interno Bruto a finales de este año. Esto significa una leve reducción del 1,5 % en comparación con la del 2021, esta es la corrección más grande en las últimas décadas asegura el ministerio.

Quiere decir que el 56,5 % del PIB es lo que la nación adeuda, lo que permitirá que se retornen a los niveles prepandemia las necesidades de financiamiento. Pero, dejan en claro que en el corto plazo se deberá atender el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual impacta directamente a la capacidad adquisitiva de los colombianos.

“Esta nueva realidad económica, sumado al ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, en buena medida logró cerrar las necesidades coyunturales de corto plazo en materia tributaria. En lo estructural, Colombia sigue teniendo desafíos de inflexibilidad de gasto en inversión pública, desafíos de necesidades adicionales de inversión, desafíos de ese ajuste estructural fiscal que siempre se ha buscado en nuestro país”,

concluyó el ministro, agregando que el gobierno entrante deberá aumentar los precios de los combustibles, lo que puede evitar otra reforma tributaria.

De hecho, el gobierno saliente dejará alzas en los combustibles, los cuales se harán de forma mensual, en principio serían unos 200 pesos por galón. El ministro Restrepo aseguró que solo están esperando el aval por parte de la cartera de Minas y Energía.}

SEGUIR LEYENDO: