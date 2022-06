América de Cali confirmó la venta de dos jugadores al fútbol del exterior

América de Cali confirmó la venta de Carrascal y Batalla al fútbol del ser del continente. Foto: (Cortesía Dimayor)

Luego de un desastroso semestre en el que quedó eliminado de la Liga BetPlay Dimayor y también se quedó por fuera de la Copa Colombia al caer ante Unión Magdalena, que es el colero del campeonato y pelea por no descender, el América de Cali ya pasó la página y solo piensa en el campeonato del segundo semestre.

Los dirigidos por Alexandre Guimarães esperan dar la pelea en el torneo finalización del campeonato colombiano y borrar la pobre imagen que dejó no solamente en el rentado nacional sino también en la Conmebol Suramericana, en la que el equipo fue superado en la fase previa por el Independiente Medellín.

Sin embargo, el América de Cali tiene un inconveniente debido a una sanción impuesta por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por el caso Rafael Carrascal, por lo cual para este semestre no podrá fichar jugadores.

No obstante, los Diablos Rojos podrán integrar jugadores a la actual plantilla que estén en condición de préstamo en otros clubes, como también podrán realizar la venta de futbolistas.

Precisamente, el cuadro Escarlata confirmó este lunes la transferencia de dos jugadores que estaban cedidos y por los cuales recibirán una suma de dinero que servirá para alivianar las arcas financieras el equipo americano.

A través de su cuenta de Twitter, el América de Cali hizo oficial el traspaso de los jugadores Rafael Carrascal al Cerro Porteño de Paraguay y también la del extremo Emerson Batalla a Talleres de Córdoba de Argentina.

“América de Cali informa que hemos llegado a un acuerdo de venta de los derechos económicos de Rafael Carrascal a @eSports_CCP y Emerson Batalla a @CATalleresdecba. Les deseamos muchos éxitos en sus carreras deportivas”.

Rafael Carrascal y Emerson Batalla fueron vendidos. Tomado de @americadecali

Cabe recordar que Rafael Carrascal partió al fútbol guaraní a mediados de 2021 para vestir la camiseta de Cerro Porteño, con el que ya se coronó campeón del torneo clausura del balompié paraguayo, en el que ha disputado un total de 41 partidos. Con la camiseta del América de Cali jugó 74 compromisos y se reportó en la red contraria en dos ocasiones e hizo parte del plantel que ganó la estrella 14 y 15.

Por su parte, Emerson Batalla, de 20 años, arribó a la T a inicios de 2022, en donde no tuvo mucho protagonismo en el torneo argentino con Talleres, en el que acumula 306 minutos en cancha y no ha convertido goles hasta el momento. En su estadía en las toldas caleñas actuó en 42 encuentros y marcó dos goles.

En cuanto a fichajes, semanas atrás el máximo accionista del club, Tulio Gómez, confirmó el regreso de Juan David Pérez y Nicolás Giraldo, que estaban a préstamo en Once Caldas, como también el lateral derecho Daniel Quiñones del Deportivo Pasto y el central Kevin Andrade, procedente del fútbol gaucho.

En días pasados, Juan David Pérez manifestó durante una entrevista al programa El VAR de Caracol Radio que tiene sed de revancha con el América de Cali tras su primer ciclo sin pena ni gloria.

“Volver a América es algo que quise hacer y más que no se me dieron las cosas. Ahora quiero aprovechar, estoy en deuda y quiero cambiar esa imagen. Quedé en deuda por muchas razones, pandemia, llegó otro profe y no se me dieron las cosas como quería”.

