Tensa entrevista de Gustavo Petro con Patricia Janiot: el candidato habló sobre los ‘petrovideos’ y su pasado guerrillero

“Prefiero ingeniero que guerrillero”: la frase que le citó Ángela Patricia Janiot a Gustavo Petro. Foto: captura de pantalla.

No dejan de hacerse virales las entrevistas de la periodista Patricia Janiot, de la cadena Univisión. Esta vez, la colombiana entrevistó al candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y se desataron unos que otros comentarios que ya dan de qué hablar en las redes sociales como el pasado guerrillero, los polémicos videos filtrados recientemente, entre otros.

Durante una de las preguntas, Janiot le preguntó a Petro por las filmaciones en las que se escucha al senador electo del Pacto Histórico, Roy Barreras, hacer aseveraciones sobre las estrategias que buscaban para que el aspirante llegara al poder. Ese tema le pareció lamentable a la presentadora, quien aseguró: “Se aprecia una campaña sucia, que decepciona”, dijo.

Esa afirmación, tal parece, no le gustó a Petro, quien respondió que lo realizado durante esta campaña para suceder a Iván Duque en la Presidencia solo causaba ese sentimiento en ella: “La decepciona a usted”, aseveró y aseguró que, durante su carrera política, siempre han querido desprestigiarlo.

“Eso es lo que han hecho conmigo todos estos años”, dijo Petro.

Además, no sentó posición sobre las controversiales conversaciones de Barreras, que es uno de sus mayores estrategas políticos: “La gente puede opinar lo que quiera; hay muchísimas propuestas del movimiento que yo he rechazado”, agregó el exalcalde de Bogotá.

A esa respuesta, Janiot dijo que desde su coalición buscaban difamar a otros candidatos, lo que tampoco le gustó a Petro, quien le respondió: “¿Intentan difamar? ¿Quién dijo eso? ¿En dónde? ¿Cuál propaganda de mi campaña ha sido de difamación?”, señaló.

Así mismo, Petro respondió qué opinaba sobre el tema de las filtraciones que se revelaron esta semana y vaticinó cómo cree que esas conversaciones salieron a la luz pública. “De mi campaña es imposible (...) porque este es del año pasado, la campaña ha variado. El año pasado estábamos era preparando la consulta, ni siquiera muchas de las fuerzas políticas que hoy están, de las personas que hoy están, pues estaban. Era el preludio apenas y ha pasado por todas las fases; entonces, digamos, solamente hay dos opciones: las personas que hicieron la plataforma, que son personas y son muy de nuestra confianza (...) Lo otro es algo o alguien que tenga la capacidad de grabar, entrando a la plataforma todo lo que hicimos del año pasado hasta la fecha. (...) ¿Quién? Te dejo los puntos suspensivos”, dijo el candidato presidencial Gustavo Petro.

Muchos colombianos temen que @petrogustavo de llegar a la presidencia pudiera convocar a una Constituyente para cambiar la Constitución de Colombia. Vean lo que respondió el candidato del Pacto Histórico en #JaniotPM. Más de la entrevista, aquí 👉https://t.co/9c73sgmj8b pic.twitter.com/42fOaSs9Kp — Patricia Janiot (@patriciajaniot) June 11, 2022

En otros apartes de la entrevista, Janiot le preguntó al aspirante que cómo haría para que la gente dejara de creer que él es guerrillero, a lo que, el hoy senador, dijo que había dejado de ser parte del M19, la guerrilla en la cual militó, y dijo que contribuyó con el desarrollo de la Constitución Política de Colombia.

“Es que mira, cuando me dicen guerrillero lo están diciendo en presente. ¿Y yo soy un guerrillero? Yo soy un senador de la República bajo la Constitución y la ley. La Constitución de Colombia la hicimos nosotros como fuerza mayoritaria”, dijo Petro.

Ahí, Janiot le recordó al candidato que el excandidato al Senado, Carlos Fernando Galán, que se quemó junto a toda su comitiva del Nuevo Liberalismo, había publicado un video donde el líder de la Colombia Humana anunciaba, años atrás, que si era presidente convocaría a una reforma constitucional. “En un video que publicó Carlos Fernando Galán, usted dice: “Si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día, es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted sí o no convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia?”, dijo la periodista.

En su defensa, el exmandatario capitalino aseguró que lo habían mal interpretado y dijo qué hará con la carta magna sí, en este 2022, logra convertirse en jefe de Estado: “Es que no cambié (...) yo no quiero una Asamblea Constituyente porque la Constitución del 91 me permite hacer los cambios que quiero hacer en el país”, comentó.

SEGUIR LEYENDO: