Estos son los equipos de las finales del fútbol colombiano que más tiempo pierden en la cancha

MEDELLÍN. 31 de mayo de 2022. Atlético Nacional con Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, en juego válido por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay I-2022. Imagen de referencia (Cortesía Dimayor) Colprensa.

La cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay dejó abierto el debate sobre el estilo de juego de algunos equipos y la cantidad de tiempo que se disputa realmente en los partidos del fútbol colombiano. Los datos compartidos por la Dimayor dejan a Junior como el equipo con mayor cantidad de tiempo perdido y a Bucaramanga como el equipo que más minutos disputa.

Según Dimayor Innova, el tiempo efectivo en la Fecha 4 de los cuadrangulares semifinales aumentó en algunos segundos con respecto al de la fecha 3. En total se jugó 53 minutos y seis segundos, 13 segundos más que la jornada inmediatamente anterior. Curiosamente, la última fecha fue la de mayor tiempo efectivo en los cuadrangulares, sin embargo, el día de mejor promedio fue en la Fecha 20 de la fase todos contra todos con 54 minutos y 26 segundos.

El partido con menos cantidad de tiempo efectivo fue el disputado entre Millonarios FC vs Junior, el cual curiosamente fue el partido con más tiempo en total (103:37). Fueron 50 minutos y 23 segundos de tiempo real de juego, Millonarios tuvo un promedio de posesión de 69.9% y Junior FC del 30,1%.

El partido con mejor tiempo efectivo fue el de Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional, disputado en el estadio Alfonso López de la capital santandereana. Fueron 57 minutos y 22 segundos de los 97 minutos y 37 segundos que duró el encuentro, que fue ganado por los ‘verdolagas’ 1-0. El ranking de la fecha lo completó Independiente Medellín vs Envigado en el partido que culminó 2-1 y el juego real fue de 53 minutos y seis segundos. Y, en tercer lugar estuvo el encuentro entre La Equidad vs Deportes Tolima.

El ranking por equipos es liderado por el conjunto ‘Leopardo’ que en lo corrido de la competencia tiene un promedio de 52 minutos y 36 segundos. Muy de cerca es seguido por Atlético Nacional con la misma cantidad de minutos pero con 22 segundos. Así mismo, está Millonarios con 52:15. Un escalón más abajo se encuentra Deportes Tolima con 51 minutos y 57 segundos.

Desde el quinto, las diferencias en tiempo efectivo comienzan a ser más marcadas. Independiente Medellín obtiene un promedio de 50 minutos y 38 segundos. La Equidad, dirigido por Alexis García, encasillado como un entrenador al que le gusta cortar el juego, es sexto con 50 minutos y un segundo. Los dos últimos, por debajo de la marca de los 50 minutos son Envigado con 49 minutos y tres segundos y el último es Junior FC con 48 minutos y 21 segundos de promedio.

Estos son los equipos de las finales del fútbol colombiano que más tiempo pierden

Actualmente los líderes de los cuadrangulares son Atlético Nacional en el grupo A con ocho unidades. En el grupo B es Independiente Medellín con las mismas unidades, seguido de cerca por Deportes Tolima con siete puntos. La quinta fecha de la Liga BetPlay se jugará entre el sábado 11 de junio y el domingo 12 del mismo mes. Los primeros partidos serán entre Junior FC vs Atlético Bucaramanga y de duelo de fondo estará el de Nacional vs Millonarios. Al siguiente día La Equidad enfrentará a Envigado y Deportes Tolima tendrá la obligación de vencer al líder Medellín.





