Aunque no jugó ayer, periodista argentino se desquitó con Edwin Cardona: “Cobra fortunas y está gordo”

Flavio Azzaro no perdonó a Edwin Cardona tras los aplausos del público

En la noche del miércoles 8 de junio el club Racing de Avellandeda de Edwin Cardona perdió la posibilidad de avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina y quedó eliminado al caer 1-2 en casa frente al Club Atlético Agropecuario Argentino.

Si bien el colombiano no estuvo presente para no sobrecargarse de minutos en la fase de mejores 32 equipos, no se salvó de las críticas por parte de la prensa argentina. Nuevamente, Flavio Azzaro, reconocido periodista e hincha de Racing Club, arremetió contra el volante antioqueño de 29 años que ha alcanzado a disputar 15 partidos con La Academia en los que anotó dos goles de penal y registró una asistencia entre el 17 de febrero y el 4 de abril.

Teniendo en cuenta su bajo rendimiento a lo largo de la temporada y tras venir de una lesión, Azzaro criticó la obesidad del exjugador de Boca y lo comparó con un amateur como si fuera su tío jugando un partido de quinta división:

“Después te echan un jugador porque Cardona juega como juega mi tío en las quintas. Esto es primera división, boludo, y Carona gana fortunas... Cardona da el pase mal y lo echan al arquero porque da el pase mal y en la cancha yo me agarro la cabeza y me callo, porque hay gente que en la cancha lo putea por dejar a Racing con 10″.

Azzaro se refirió en particular a la eliminación de Racing Club de la Copa Conmebol Sudamericana por parte de Melgar de Arequipa y recordó una equivocación de Cardona con un pase hacia atrás y que aquel 18 de mayo derivó en la expulsión del portero Gastón Gómez en el 1-0 contra el equipo peruano dirigido por el ahora entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, tal como se aprecia en el minuto 1:20 del video a continuación:

Desmeritando la calidad del fútbol peruano citando la goleada 8-1 de Alianza Lima contra River Plate, Flavio se despachó por la eliminación de todas las competencias de La Academia y de paso mencionó a Cardona por la división entre los hinchas que aplauden al colombiano, versus los que lo silban: desde la grada:

“Contra Melgar que son horribles... Los boludos que estaban en la cancha puteaban a los que puteaban. Cuando se empezaron a dar cuenta de que sus puteadas eran débiles, empezaron a aplaudir a Cardona, un jugador que hace echar a un compañero, que cobra fortunas y que está gordo”.

“Entonces qué querés si seguimos siendo hinchas de la hinchada. Tenemos una oportunidad histórica, Independiente está muerto, San Lorenzo está muerto, tenemos que aprovechar...”.

Así fue la crítica del comunicador argentino en la noche del 8 de junio desde su canal de YouTube:

El comunicador argentino arremetió contra el jugador colombiano por cuenta de su sobrepeso y sus malas decisiones sobre el terreno de juego / (YouTube: Flavio Azzaro)

El director técnico, Fernando Gago, decidió no darle rodaje a Edwin para preservarlo fresco el domingo 12 de junio de cara al partido como visitante contra Godoy Cruz por la fecha 2 de la Liga Profesional de Fútbol.

El colombiano, con contrato firmado en La Academia hasta el 31 de diciembre de 2024, jugó su último compromiso como titular en la fecha 1 de la Liga Profesional de Fútbol en el enfrentamiento debut del segundo semestre contra Huracán el 4 de junio pasado.

Haciendo parte del esquema 4-3-3 de Gago, Cardona arrancó con el dorsal número 70 en la última línea ofensiva que conformaron los atacantes Enzo Copetti y Tomás Chancalay. Su equipo venció 2-0 como local en el Estadio Presidente Perón, más conocido como El Cilindro de Avellaneda y en este momento es segundo en el torneo que ganó el año pasado River Plate con Marcelo Gallardo como entrenador.

Cardona jugó 82 minutos contra Huracán y fue sustituido por Jonatan Gómez, quien ingresó y anotó el 2-0 final en el 90′. El exjugador de Atlético Nacional recibió una calificación de 7,5 sobre 10 por el portal especializado en fichajes SofaScore y así fue su desempeño sobre el terreno de juego:

