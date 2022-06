Juan Carlos Losada aseguró que Rodolfo Hernández se reúne a escondidas con el presidente del partido Liberal, César Gaviria

El representante a la Cámara del partido Liberal, Juan Carlos Lozada, quien se desmarcó de la decisión ‘colegiada’ de César Gaviria de apoyar a Federico ‘Fico’ Gutiérrez en la primera vuelta presidencial el pasado 29 de mayo , y quien apoya actualmente al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, denunció en el Congreso que hay reuniones “a escondidas” del presidente de los liberales con el ingeniero Rodolfo Hernández, al parecer para llegar a acuerdos programáticos.

Según Lozada, en una reunión en la que asistió gran parte del Partido LIberal, a la que no estuvieron invitados él y otros cuatro compañeros de bancada (Andres Calle -quien ya dijo que apoyaría a Petro-, Dolcey Torres, Olga Beatríz González y María Eugenia Lopera), el movimiento eligió apoyar a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de junio.

“Y entonces uno se pone a ver por qué será que a nosotros no nos invitan a esa bancada. Y se da cuenta entonces de que era para discutir el apoyo al candidato Rodolfo Hernández”, dijo Lozada Vargas en el Congreso.

Lozada afirmó que no sería la primera reunión que se da alrededor de Rodolfo Hernández, pues ya vienen reuniones de tiempo atrá por parte del partido liberal con el ingeniero: “quienes estuvieron en esa bancada cuentan que la dirección del Partido Liberal y varios de sus miembros no solamente han hablado telefónicamente con el doctor Rodolfo Hernández, sino que se han reunido con él”, señaló el representante a la Cámara.

Juan Carlos se fue en lanza en ristre en contra de Rodolfo Hernández por decirle a los colombianos que no estaría con los partidos tradicionales, a los que llamó manada de ladrones:

“Qué hipocresía la de un candidato que se reúne a oscuras, por debajo de la mesa, con los políticos más tradicionales de Colombia, y luego sale a mentirle a la ciudadanía”, dijo Lozada.

Por su parte destacó que su voto sería por Gustavo Petro, ya que Rodolfo Hernández se tomaba como si se tratara de una broma el tema ambiental en el país, algo que ha sido para el Cobresistasta una bandera durante su legislatura, por lo cual apoyará un plan más coherente de medio ambiente:

“Yo jamás podré apoyar a un candidato que no cree en las instituciones y que quiere utilizarlas como si fuera un rollo de papel higiénico, alguien que pretende fusionar el Ministerio de Medioambiente con el de Cultura, que se burla del sector ambiental y el sector cultural de Colombia”.

Además, Juan Carlos Lozada, uno de los coautores de la Ley no uso de plásticos de un solo uso, anunció de manera oficial su adhesión a la campaña del Pacto Histórico:

“Hoy el Partido Liberal entró de manera oficial a esa campaña, y reto al candidato (Rodolfo Hernández) a que salga, si es que es tan valiente, a decir que no ha tenido ningún contacto con el Partido Liberal, que no ha hablado con el presidente César Gaviria” y añadió “quiero anunciar que mi voto será por Gustavo Petro, porque las luchas ambientales que he llevado aquí, no pueden ser motivo de risa y de burla del señor Hernández”, resaltó Lozada.

Cabe destacar que aunque varios partidos, como el Conservador, el Nuevo liberalismo, Mira, parte del Centro Democrático, han dado el espaldarazo a la campaña del exalcalde Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el ingeniero ha afirmado que no hará pactos con estos partidos, pero sí recibirá a su electorado.

SEGUIR LEYENDO: