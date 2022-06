Concejo de Bogotá aprueba el cupo de endeudamiento que solicitó Claudia López

Concejo de Bogotá aprobó el cupo de endeudamiento solicitado por la Alcaldía.

A principios de mayo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió una ampliación de la capacidad de endeudamiento en 5,8 billones de pesos para tener recursos disponibles para la construcción de colegios, ampliar los cupos universitarios, generación de empleo, la segunda línea del metro y las manzanas de cuidado.

Luego de varias polémicas y discusiones entre partidarios y detractores que decían que el cupo era bastante elevado e innecesario, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el cupo de endeudamiento, que recoge además los saldos pendientes por comprometer de lo anteriormente aprobado. De esta forma, la cifra para invertir en los aspectos mencionados anteriormente será de un total de 11,7 billones de pesos.

Con estos nuevos recursos se busca fortalecer la inclusión social y productiva de los ciudadanos, así como impulsar con mayor fuerza la reactivación económica mediante la generación de más de 60 mil empleos.

Durante la plenaria se negó con 39 votos la ponencia de Manuel Sarmiento, del partido Dignidad, que sugería modificaciones al cupo de endeudamiento como sacar financiación al metro, al Acueducto y al Transmilenio por la Séptima. Después se aprobó la unificación de las ponencias de los concejales César García y Germán García con 29 votos a favor.

Finalmente, la aprobación del proyecto se dio por diferentes bloques: los artículos 1 a 4 fueron aprobados con 30 votos a favor; el artículo 5, que pedía un cupo de 3,8 billones para la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se avaló con 31 votos a favor; los artículos 6 a 9 recibieron una luz verde con 30 votos, así como el artículo 10.

El presupuesto aprobado para el Acueducto estará destinado principalmente a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canoas, un proyecto con el que se espera poder tratar el 70% de aguas residuales de Bogotá y el 100% de aguas residuales de Soacha para sanear la cuenca media del río Bogotá. Además, 2,5 billones de pesos serán destinados a educación; 0,54 en el Sistema Distrital de Cuidado, y 2,8, en la segunda línea del Metro.

El Sistema Distrital de Cuidado será fortalecido con más manzanas de cuidado, que son áreas que concentran servicios para desarrollar capacidades y promover la autonomía de personas que requieren de cuidado especial. También se destinarán 0,3 billones a la construcción del cable aéreo de San Cristobal, y 0,24 billones para el Centro Deportivo de Alto Rendimiento Gibraltar para las localidades de Bosa y Kennedy.

La Secretaría de Hacienda destacó que el cupo de endeudamiento de la ciudad se encuentra dentro de los parámetros. “Es importante anotar que la capacidad de endeudamiento de Bogotá sigue siendo ejemplar, con un indicador de capacidad de pago que apenas alcanza el 4% en la actualidad, frente al límite que establece la ley en 40%; con niveles de sostenibilidad de deuda cercanos al 47%, ante el límite del 100%”, declaro el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

Cabe recordar que Bogotá registra la máxima calificación (AAA) por parte de las firmas calificadoras de riesgo colombianas BRC Ratings, Value and Risk y Fitch Ratings Colombia S.A.

Las críticas de los concejales

El apoyo mayoritario del Concejo a la Alcaldía de Claudia López, tuvo reparos que fueron presentados por algunos cabildantes.

Uno de ellos fue el concejal Humberto Amín, del Centro Democrático, quien aseguró en su intervención que “lo único que esperamos es que la administración pueda cumplir y no porque seamos oposición, sino porque la alcaldesa ha demostrado que es mala ejecutora; pero los bogotanos sí se merecen que les cumplan, más allá de si apoyamos o no a Claudia López. Ojalá cumplan y en un año no tenga que decir que no cumplieron, pero de mi parte seguirán teniendo las herramientas”.

También, la concejal de Colombia Humana Susana Muhamad criticó el monto que se destinará a la segunda línea del metro. En su concepto, a la ciudad no le conviene un modelo de concesión. Asimismo, votó negativo al proyecto de PTAR Canoas.

