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Quindío reporta más de 10.000 viviendas afectadas y 330 heridos por terremoto

El gobernador Juan Miguel Galvis informó daños en hospitales, alcaldías, comercios y el 70 % de las instituciones educativas del departamento

Juan Miguel Galvis fue elegido en las elecciones regionales de 2023 - crédito Juan Miguel Galvis/ Facebook
El gobernador Juan Miguel Galvis informó daños en hospitales, alcaldías, comercios y el 70 % de las instituciones educativas del departamento - crédito Juan Miguel Galvis/ Facebook
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Quindío enfrenta uno de los balances más críticos tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes. El gobernador Juan Miguel Galvis informó que el departamento contabiliza más de 10.000 viviendas afectadas y 330 personas heridas, mientras las autoridades continúan evaluando daños en hospitales, colegios, alcaldías, comercios, vías y zonas rurales.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario en Recap Blu de Blu Radio, el balance con corte a las 6:00 de la tarde del miércoles confirma la magnitud de la emergencia en el departamento. Galvis aseguró que todos los lesionados han recibido atención médica y que, hasta ahora, se reporta una persona fallecida como consecuencia del movimiento telúrico.

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Solo tenemos 330 lesionados y los hemos podido atender a todos, eso gracias a Dios”, afirmó el gobernador, al destacar la respuesta de la red hospitalaria en medio de una emergencia que también golpeó la infraestructura de salud.

Entre los centros afectados está el hospital La Misericordia de Calarcá, que tuvo que ser evacuado como medida preventiva. Sus pacientes fueron trasladados temporalmente a un centro social. El hospital San Juan de Dios también presenta daños, por lo que las autoridades mantienen la revisión técnica de las sedes asistenciales para definir condiciones de operación.

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Pueblo de Salento, en el departamento del Quindío luego del terremoto - crédito redes sociales
Pueblo de Salento, en el departamento del Quindío luego del terremoto - crédito redes sociales

Daños en alcaldías, colegios y comercios

El impacto del terremoto se extendió a varios municipios. Galvis advirtió que la Alcaldía de Montenegro presenta afectaciones cercanas al 90 % y que probablemente tendrá que ser demolida. La sede de la Alcaldía de Quimbaya también resultó afectada, lo que dificulta la atención institucional en medio de la crisis.

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El sistema educativo es otro de los frentes más golpeados. Según el gobernador, el 70 % de los colegios e instituciones educativas del Quindío está colapsado o presenta algún tipo de afectación. Esta situación impacta a cerca de 22.000 estudiantes.

De 32.000 niños se están viendo afectados casi 22.000”, explicó Galvis, al advertir que la emergencia obliga a buscar alternativas para garantizar continuidad educativa y seguridad para estudiantes, docentes y personal administrativo.

En Armenia, el sector comercio también registra daños de consideración. El mandatario señaló que más de 550 locales resultaron afectados y que el 25 % de esos establecimientos estaría en condición de ruina. La cifra preocupa por el impacto económico que puede tener en trabajadores, comerciantes y familias que dependen de esos negocios.

Pueblo de Salento, en el departamento del Quindío luego del terremoto - crédito redes sociales
Pueblo de Salento, en el departamento del Quindío luego del terremoto - crédito redes sociales

Galvis pide evitar rumores sobre Salento

La emergencia también dejó viviendas rurales destruidas y numerosas fincas averiadas. Por eso, las autoridades analizan la instalación de carpas para atender a las familias que no pueden permanecer en sus hogares o que esperan una evaluación estructural de sus inmuebles.

Galvis reconoció que el departamento no cuenta con recursos suficientes para asumir subsidios de arrendamiento para los damnificados. Sin embargo, confió en el respaldo del Gobierno nacional para avanzar en la recuperación. “No tenemos recursos para pagar subsidios de arriendo a las personas, pero si podemos trabajar con el Gobierno nacional, podemos sacar este proceso adelante”, señaló.

El gobernador también hizo un llamado a evitar versiones falsas que puedan afectar la economía regional. Frente a reportes sobre una supuesta destrucción total de Salento, aclaró que el municipio sí tiene afectaciones, pero no está completamente destruido.

Pueblo de Salento, en el departamento del Quindío luego del terremoto - crédito redes sociales
Pueblo de Salento, en el departamento del Quindío luego del terremoto - crédito redes sociales

No podemos ser irresponsables y no es así, están llevando hasta a cancelaciones a hoteles. Eso no puede ser así, tenemos que seguir, hablar de reactivación. No nos vamos a detener”, afirmó.

Las autoridades trabajan además en recuperar la movilidad. Algunos municipios permanecieron incomunicados, pero en las últimas horas se habilitaron tramos como Armenia-Montenegro-Quimbaya para facilitar el ingreso de ayudas y maquinaria. Camacol también apoyó con equipos para remover escombros y atender viviendas destruidas en las zonas con mayores dificultades de acceso.

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