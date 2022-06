Este es el resultado de la prueba psicológica de Sebastián Villa

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 Boca Juniors' Sebastian Villa scores their first goal REUTERS/Agustin Marcarian

A mediados de mayo el colombiano Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, volvió a estar en el centro de la polémica luego de haber sido denunciado por agresión sexual, tentativa de homicidio y violencia de género en Argentina. Esta es la segunda vez que el atacante se ve envuelto en problemas legales en el país del sur del continente por agresión en contra de sus parejas.

Una mujer, que solicitó mantener el anonimato, lo acusó por los señalados delitos que habrían ocurrido el 26 de junio del año pasado, cuando el futbolista mantenía una relación sentimental con ella. En su relato advierte que Villa habría abusado de ella después de haber asistido a un asado con un grupo de jugadores de Boca, en el domicilio del futbolista colombiano.

En el proceso que se adelanta contra el exjugador del Deportes Tolima, la fiscal del caso, Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas, solicitó la semana pasada que al futbolista se le realizara una evaluación psicológica.

Esta solicitud se hizo con el objetivo de determinar si en el colombiano existen posibles patologías o afecciones, o si padece de “alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica”.

Tras realizar las pruebas necesarias, el resultado de los peritos del caso indicó que el deportista no sufre ninguna de estas condiciones, motivo por el cual la fiscal González podrá llamar a indagatoria al futbolista.

“Sebastián Villa tiene una personalidad normal y no se observan rasgos psicopáticos o psicosis”, se puede leer en el documento. Por otra parte, este aclara que el jugador “no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales ni padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica en el momento de la entrevista”.

Además, dice que el volante del equipo argentino “no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente, puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.

La denuncia en contra de Sebastián Villa

Según pudo corroborar Infobae, la presentación ya se le otorgó a la oficina de un fiscal especializado en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas. Entre otras líneas, el escrito de la damnificada, al que Infobae tuvo acceso, manifiesta que en el marco de una escena de celos, y luego de haber ingerido más de una botella de whisky inició el episodio.

“(Villa) comienza acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza, impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”. La mujer afirmó que fue abusada por el jugador y que durante esa agresión se fue “quedando sin aire” producto del accionar de Villa.

