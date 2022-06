Juan Manuel Galán anunció el apoyo del Nuevo Liberalismo a Rodolfo Hernández

El candidato de La Liga de Gobernantes Anticorrupción sigue sumando seguidores de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2022.

Este lunes 6 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, Juan Manuel Galán anunció que, luego de haber conversado con los dos candidatos a la presidencia de la República de Colombia, y tras haberlo discutido con los miembros del partido, el Nuevo Liberalismo tomó la decisión de apoyar a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2022.

“El Nuevo Liberalismo ha tomado la decisión de votar en segunda vuelta por el ingeniero Rodolfo Hernández”, anunció Galán en uno de sus trinos y agregó que el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción representa el verdadero cambio para el país, una opción que no se inclina ni por la extrema derecha ni por la izquierda, sino por el centro. “Ese centro no quiere el continuismo uribista, pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro”.

Galán reconoce algunos puntos importantes en las propuestas de Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, así como sus recientes declaraciones, tras su victoria en la primera vuelta, pero aclara que el Nuevo Liberalismo no abandonará nunca su espíritu crítico y su derecho a oponerse a aquello que no comparten y que no le conviene al país.

“Como nación necesitamos un presidente que ponga fin a la polarización, que sea capaz de abrir canales de diálogo social y político que tiendan puentes para un propósito de país en el que todos quepamos (...) Un partido no le puede prometer a un país lo que no es capaz de conseguir para si mismo. Ante la enorme responsabilidad que significa orientar a nuestros electores, nos hemos empeñado en construir un proceso democrático de decisión”, señala Galán en sus trinos.

El hijo del fallecido líder, aclaró que no hubo de por medio acuerdos burocráticos o algún tipo de contraprestación para apoyar a Rodolfo Hernández, y mencionó que la decisión radica en la propuesta más concreta por el cambio. El anuncio se da luego de haber conversado con ambos candidatos personalmente y de haber consultado a las bases y la dirigencia de la colectividad.

Esas conversaciones se dieron en el transcurso de la semana pasada, después de que la coalición del Centro Esperanza se disolviera.

“Fruto de nuestras conversaciones, tomamos la decisión de presentar, personalmente, a ambos candidatos 5 puntos fundamentales que pedimos sean tenidos en cuenta para su programa de gobierno: hambre cero y controlar inflación; garantizar seguridad en ciudades y el campo; nueva política antidrogas e impulsar regulación de uso adulto de cannabis; definir una política ambiental protegiendo los ecosistemas sin riesgo a la inversión; aumento del 1 % del PIB y mayor inversión en tecnología y ciencia; reforma a la justicia y a entes de control; descentralización para más autonomía de los territorios; y una política integral de género”.

De forma paralela, Sergio Fajardo y su entorno se encontraban conversando con Hernández, pero el exalcalde de Bucaramanga aclaró que no dejará que las intenciones de estos hagan ajustes en su plan de gobierno, un plan por el que los colombianos votaron en primera vuelta y que lo tiene compitiendo por la presidencia con Gustavo Petro.

El nacido en Piedecuesta sigue sumando seguidores a su campaña, de cara a la segunda vuelta. Con el respaldo de Federico Gutiérrez, se estima que cerca de 5 millones de votos vayan dirigidos al ingeniero quien, ante las palabras de Juan Manuel Galán, dijo: “No me queda sino agradecerle por la confianza de lo que he escuchado y compromete mi esfuerzo a todos los colombianos como lo he transmitido desde que empecé la campaña”. Y aprovechó para rememorar la figura del caído Luis Carlos Galán, quien fue asesinado por querer cambiar el rumbo del país.

“Desde entonces este ha sido el destino de muchos otros líderes que creyeron que el cambio era posible. Ahora, por la voluntad de la mayoría del país estamos ante la posibilidad de que todos estos sueños se hagan realidad”, comentó Hernández. “Solo unidos podemos avanzar”.

