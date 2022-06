Gustavo Petro visita Honda, el bastión conservador a orillas del río grande de la Magdalena

El líder de oposición retomó su correría desde las regiones con el propósito de impactar en las regiones en las que ganó Rodolfo Hernández. Foto: Archivo

El líder de oposición y candidato presidencial de la alianza de izquierda por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, retomó este 4 de junio su correría política por el territorio nacional con una visita al municipio de Honda, Tolima, uno de los bastiones conservares del país, donde se impuso el exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial del movimiento independiente Liga de Gobernadores Anticorrupción, Rodolfo Hernández, en la primera vuelta presidencial.

El senador izquierda, que obtuvo la mayor votación durante la primera vuelta presidencial en Colombia, con cerca del 40 % de los sufragios totales, reinició su campaña electoral a dos semanas que se lleve a cabo la segunda presidencial, con una visita a los pobladores de esta villa tradicional a orillas del río Magdalena, el afluente más importante del país, que ha sido la vena por la que ha transitado la historia del Colombia.

“Dormiré aquí esta noche. Cuando hablaba de retornar a mis tiempos de juventud, hablaba de esto. Siempre el contacto directo, viviendo con la población que yo defendía en sus intereses. Fue lo que más me impulsó a resistir hasta llegar a estas circunstancias por las que estamos ya disputando el poder”, aclaró el líder de oposición frente a las declaraciones que en días pasados generaron suspicacias y críticas por parte de la oposición, quienes no dudaron en vincularlas en sus días en la subversión.

Gustavo Petro acompañó en la mañana de este sábado a Arnulfo Muñoz, un pescador artesanal de esta localidad ribereña, que le ofreció su vivienda para que pasara la noche, con el propósito de salir a primera hora de faena por las arremolinadas aguas del Magdalena y de lograr empatizar con los campesinos de una de las regiones en las que se impuso su opositor en las urnas.

“El próximo presidente, que espero ser yo, va a vivir la experiencia de nuestro pueblo en una actividad completa, la pesca en este río, el río grande de la patria. Encontrar una relación directa entre el pueblo colombiano y su presidente que quiere cambiar la historia de Colombia”, indicó el candidato presidencial del Pacto Histórico, que busca sumar los apoyos suficientes para superar al empresario santandereano que se erigió como la gran sorpresa de la jornada electoral.

A menos de 15 días de la segunda vuelta presidencial se conocieron los resultados de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC). El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, alcanzó el 44,9 % en intención de voto, casi 4 puntos por encima de su contrincante, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que obtuvo el 41 %.

El estudio electoral fue financiado por la revista Semana. En este se consultó a 2.172 ciudadanos en el país en 50 municipios colombianos desde el 31 de mayo, dos días después de que se celebró la primera vuelta presidencial, hasta el 2 de junio. Otro de los resultados refleja que el voto en blanco llega a un 3 por ciento, mientras que el 9,4 por ciento no sabe no no responde. Por otro lado, el 1.7 aseguró que no elegiría a ninguno de los dos aspirantes como el próximo presidente de Colombia.

