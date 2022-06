El nuevo amor de James Rodríguez sería una actriz recién separada

Rumores señalan que James Rodríguez estaría saliendo con una reconocida actriz recién separada. Foto: Tomada del Instagram del deportista @jamesrodriguez10

El pasado 7 de febrero Kimberly Reyes confirmó a través de sus redes sociales que el matrimonio que sostenía con Federico Severini había llegado a su final, luego de múltiples rumores que aseguraron que la pareja atravesó por una crisis a finales de 2021.

“Leí algo de una señora, sí, usted que está allá en su casa, y dijo: “Nos comimos entero el matrimonio y ahora no nos va a dejar disfrutarnos el divorcio”. Señora, yo no me he separado, no me he divorciado, como toda pareja estamos en un proceso que nos corresponde a nosotros, que no lo conoce si nuestros amigos más cercanos (…). Yo nunca mostré todo en mis redes sociales, eso es falso. Momentos de diversión y de estar en pareja. Jamás dije esto es perfecto, yo siempre he dicho que todas las relaciones tienen sus cositas por tratar y trabajar, es apenas lógico y normal”, comentó Kimberly Reyes.

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas hecha en Instagram en la que un usuario no desaprovechó la oportunidad para preguntar “¿Te separaste?”. En respuesta, ella asintió su cabeza con el efecto de ‘boomerang’ y en la historia reafirmó con un ‘sí’ en letras mayúsculas.

Recientemente, el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, compartió en sus redes sociales que la actriz estaría siendo felizmente cortejada por uno de los integrantes de la selección Colombia. La encargada de revelar la información fue la presentadora Mary Méndez, quien aseguró que no se trataría de una relación formal.

“Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez”, y agregó que aunque no pueden confirmar si la relación es formal o completamente cierta, la pareja estaría haciendo todo lo posible porque esta permanezca en el anonimato.

Además, la presentadora del programa de chismes aseguró que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de esta unión, por lo que no se puede confirmar ni dar por sentado que la pareja realmente esté saliendo y simplemente se trate de un rumor más.

“Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto”, afirmó Méndez para ‘La Red’. Otro de los puntos que destacó el programa de entretenimiento de Caracol tiene que ver con que el jugador se ha declarado fanático de la belleza de Reyes, pues constantemente le da like a las publicaciones de la actriz.

“También hablan por teléfono varias veces en el día”, señaló otro de los presentadores del programa de chismes, que además participó junto a la actriz en un reality y tuvo la oportunidad de preguntarle directamente a ella si estaban saliendo. Sin embargo, ella respondió: “No te lo puedo decir”.

Cómo hace para llevar una buena relación con su ex

A pesar de lo que varios aseguraron en redes sociales, la actriz aseguró que terminó su relación en buenos términos y no en conflicto. De igual manera, dejó saber que ahora es buena amiga del hombre al que llegó a considerar el amor de su vida.

“¿Quedaste de amiga con tu ex?”, le preguntó un curioso, ante lo cual contestó: “Preferí responder esta pregunta porque creo que es la más sana de todas… Todo está bien, somos amigos, nos llevamos súper bien, nos queremos mucho y todo ha sido súper sano, súper amigable, no hay ningún problema, no hay ningún chisme… Sencillamente, decidimos dejar las cosas así y ya está”, aclaró la actriz.

