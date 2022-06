Pacto Histórico le respondió a Egan Bernal: “Vote con tranquilidad por el ingeniero”

La invitación del Pacto Histórico a Egan Bernal. Fotos: Colprensa

El ciclista Egan Bernal estuvo muy activo en sus redes sociales en medio de las campañas electorales apoyando a Federico Gutiérrez, quien no logró superar a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los dos candidatos que ahora se verán las caras en la segunda vuelta. Ahora, sin la participación del líder de la coalición Equipo por Colombia, el ganador del Tour de Francia siguió refiriéndose al panorama político de cara a los comicios electorales que se llevarán a cabo el próximo 19 de junio y afirmó que el aspirante del Pacto Histórico no ganará.

“Lo peor de todo es que Petro está a punto de perder la presidencia, entre otras cosas gracias a sus barras bravas y llamados activistas. Que intentan tiranizar con un aire superioridad moral a todo aquel que no vote por él y lo que hacen es que el resto ppss ya saben...”, aseguró el ciclista en su cuenta oficial de Twitter.

Esta publicación no pasó desapercibida y generó toda clase de comentarios, unos a favor y otros en contra con respecto a la posición del ciclista colombiano. La cuenta de Twitter de la coalición Pacto Histórico también le respondió al ganador del Giro de Italia y le hizo una invitación para que el próximo 19 de junio vote por el ingeniero Rodolfo Hernández.

“Egan (Bernal) vote con tranquilidad por el ingeniero, millones votaremos por Gustavo Petro y Francia Márquez, y venceremos”, afirmó la cuenta de Twitter del Pacto Histórico en sus redes sociales. El ciclista, aunque no respondió directamente a este mensaje, sí dejó otro mensaje en sus redes sociales e incluso envió un mensaje de cariño.

“¡Uyyy sí que pereza ese Egan Bernal! deberíamos todos dar An follow Egan. Att: El que le redacta los tweets, que no soy yo. Pdta... Los quiero mucho a todos”, publicó el pedalista del Team INEOS Grenadiers en su cuenta oficial de Twitter.

Egan Bernal y su posición política en estas elecciones

Antes de las elecciones del pasado domingo 29 de mayo, el ciclista colombiano desde finales del mes de abril e inicios de mayo comenzó a publicar contenido con tono político. “En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”.

El pasado 7 de mayo publicó en su cuenta de Twitter: “un presidente, un líder que acabe con la guerra, recupere la tranquilidad y asegure el bienestar de la gente en Colombia. Porque este ya no fue... Será mucho pedir??”. Sin embargo, finalmente el 18 de mayo el ciclista reveló por quién votaría en las elecciones presidenciales.

“Mi voto de confianza es para Federico Gutiérrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...”, señaló en Twitter y agregó que, “Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio, si... “.

El ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia siguió realizando publicaciones en sus redes sociales e incluso se refirió a un trino de Rodolfo Hernández en el que se burlaba de Federico Gutiérrez con un meme, a lo que respondió, “Es en serio?, esto no es de un presidente y todos lo sabemos”.

Sobre las múltiples críticas que recibió por demostrar su apoyo al candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, Bernal señaló que, “hay personas que creen que porque un deportista se mete en política, es porque le están pagando. Debería ser una ofensa para nosotros, los que salimos todos los días también a trabajar y poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas Políticos les digo NO TODO ES PLATA”.

Y agregó, “Pdta. No he hablado con nadie de la campaña de Fico, incluso él. Pero espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase. Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos”.

Una de las publicaciones más polémicas que realizó fue, “Si Fico es Duque 2. Se podría decir que...El “viejito” es Trump 2 ? Y Petro es Chávez 2 ?”. Tras las elecciones en las que el candidato del Equipo por Colombia no logró llegar a segunda vuelta, el pedalista afirmó, “Lo único bueno es que el país no amaneció incendiado. Al menos no todavía...”.

