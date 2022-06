Lina Tejeiro se sinceró sobre las imperfecciones de su cuerpo y Hassam resaltó un pequeño detalle: “Me parece terrible”

Lina Tejeiro, actriz colombiana. Foto: Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro es una de las celebridades que mayor contenido produce para sus redes sociales, gracias a esto ha sumado a su lista de seguidores en Instagram, más de 9.5 millones, con los que constantemente interactúa y comparte situaciones de su cotidianidad. Recientemente, la llanera decidió trabajar más en su canal de YouTube para que allí los internautas puedan apreciar más su esencia.

Este 1 de junio, la actriz le dio la bienvenida al mes con la publicación de una fotografía en la que describió en el pie de foto cada uno de sus imperfectos en el cuerpo y en la piel.

“Así soy: blanquita con imperfecciones, manchitas, fibrosis, cicatrices, espinillas, vellos, pelos, un ombligo raro para muchos y hermoso para mí, una ceja diferente a la otra, un ojito más grande que otro, con muchos sueños por cumplir, con errores que corregir, con inseguridades que aún trabajo en ellas, luchando contra mi procrastinación, tratando día a día de tener una mejor relación con mi cuerpo, tengo pensamientos que me generan ansiedad, tengo una pasión por seguir despertando empatía en mi ser, un corazón lleno de amor, muchas ganas de seguir conociendo el mundo, siempre lista para vivir la vida porque entendí que vida solo hay una. Así soy, así me amo y así me siento hermosa”, escribió la actriz.

La actriz recibió varios comentarios en la publicación de parte de celebridades como Silvy Araujo, quien le mencionó “eres hermosa”; Dani Duke también le escribió que se veía hermosa, sin ninguna imperfección; de parte de Paola Jara recibió el comentario “perfecta”; incluso su madre, Vibiana Tejeiro le comentó: “Te amo”.

Sin embargo, fue el comediante Hassam, a quien le cerraron su cuenta en días pasados al referirse a la coyuntura política que atraviesa el país por cuenta de las elecciones presidenciales, que se percató de un pequeño detalle en la postal. Al parecer, para el humorista no todo estaba perfecto en la foto, pues al fondo se veía un cable suelto en el mobiliario del vestier.

“Me parece terrible!!! Hay un cable suelto atrás…”, escribió Hassam como parte de su regreso triunfal a las redes sociales.

Rápidamente, los seguidores de Lina Tejeiro no perdieron la oportunidad y reaccionaron con más de 220 ‘me gusta’ y algunos comentarios, de los cuales destacaron risas, y uno que mencionó que ese cable suelto podría calificarse como desorden de parte de la actriz.

Vea aquí la imagen que compartió Lina Tejeiro :

Lina Tejeiro compartió las imperfecciones de su cuerpo y Hassam no desaprovechó la oportunidad para sacar su característico sentido del humor. Tomada de Instagram @linatejeiro

Cabe mencionar que el pasado 15 de mayo la actriz ya había compartido en sus redes sociales una respuesta que entregó a sus haters, quienes constantemente la critican por la fisionomía de su cuerpo y cómo se veía después de haber completado una triatlón. Comentarios como “fea” o “¿tiene frío?”, hicieron mella en la actriz quien no dudó en responder de forma contundente.

“¿Qué se me ven los pezones? ¡Pues porque tengo pezones! ¿Qué me veo diferente sin maquillaje? ¡Claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte! ¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo?, pues porque necesitas sentirte mejor con tu cuerpo pero criticando a otros. No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gusta no lo mires”, aseveró Lina Tejeiro.

La actriz rápidamente fue apoyada por otras mujeres quienes aseguraron que estaban de acuerdo con su respuesta y se sintieron identificadas.

