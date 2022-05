“Si separás a Villa o a cualquier jugador denunciado, das el ejemplo de las políticas que querés para tu club”: Paula Ojeda, funcionaria de la AFA

Argentina Primera Division - Final - Boca Juniors v Tigre - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - May 22, 2022. El delantero de Boca Juniors Sebastian Villa celebra el título de liga correspondiente a la Primera División argentina. FOTO: Reuters.

Al jugador colombiano Sebastián Villa le siguen lloviendo críticas por su sonado escándalo en el que fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal e intento de homicidio contra una joven de 21 años. Los hechos se registraron en 2021, y la mujer decidió poner hasta ahora su denuncia a las autoridades porque sintió temor en su debido momento.

Por ahora han tomado los testimonios tanto de la víctima como de algunos testigos que estuvieron presentes el día que ocurrieron los hechos. Del mismo modo, también escucharon a la médica del centro hospitalario a la que llegó la mujer, quien afirmó que no recuerda haber atendido a la denunciante.

Tras este nuevo giro en el caso Villa, los fiscales del departamento judicial de Lomas de Zamora que llevan el proceso en contra del futbolista colombiano pidieron que el extremo sea sometido a una prueba psiquiátrica el próximo jueves 2 de junio, antes de determinar si debe o no rendir indagatoria.

Cabe recordar, que pese a tener estas denuncias en su contra, el futbolista cafetero fue titular en la final en la que Boca Juniors se impuso a 3-0 a Tigre en el Mario Alberto Kempes que le sirvió para consagrarse campeón de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino el pasado 22 de mayo.

Sobre este tema se refirió Paula Ojeda, quien recientemente fue designada como gerenta del Departamento de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino, y habló de la situación de Sebastián Villa y la postura que tomó Boca Juniors, de cuál se mostró en total desacuerdo, durante una entrevista al diario El Clarín. “No estoy de acuerdo con la decisión del club de que siga jugando. Es uno de los motivos de mi trabajo, sensibilizar sobre estas cuestiones”.

De igual manera, remarcó que se deben tomar medidas para que la ciudadanía comprenda la magnitud de estos hechos y el papel que juega el fútbol en estas circunstancias. “Tenemos que seguir capacitando sobre estas cosas para que se tome conciencia, tener acciones para que la gente se pueda dar cuenta de lo que significa y que el fútbol debe ser un deporte que puede y debe estar libre de violencia”

Asimismo, Ojeda agregó que el Xeneize debe separar a Sebastián Villa del plantel, mientras la justicia determina si es o no culpable por los cargos que pesan en su contra. “Si hay una imputación de violencia de género, la institución tiene que separarlo y no dejarlo estar en la cancha hasta que se resuelva la situación judicial. El club tiene que separar a Villa. Los clubes no son la Justicia, pero si existe una imputación, es importante que la dirigencia separe al jugador para visibilizar el acompañamiento a la víctima y dar el ejemplo”.

“Las decisiones políticas e institucionales van por encima de las decisiones de los departamentos de género. Mi llegada a la AFA es para reforzar a esos departamentos, darles más poder (...) Si separás a Villa o a cualquier jugador denunciado, das el ejemplo de las políticas que querés para tu club”.

De momento habrá que esperar el que termina la situación judicial del colombiano, que podrá estar disponible para Sebastián Battaglia para el juego de ida por los octavos de final de la Conmebol Libertadores ante Corinthians de Brasil el 28 de junio.

