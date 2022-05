Marelen Castillo habló del video donde acusan en redes a Rodolfo Hernández de machista y misógino: “Él es un hombre muy respetuoso”

La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, defendió al candidato presidencial luego del video publicado en redes y por el cual es señalado de 'machista' y 'misógino'. FOTOS: Colprensa / Captura de pantalla de YouTube (Conoce Colombia)

A tres días de la primera vuelta presidencial, se popularizó en redes un fragmento de una entrevista que el aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, tuvo en una cadena radial, donde habló, entre otros temas, de la participación de las mujeres en la política.

Aquel diálogo lo sostuvo con Marcelo Cezán en la estación Bésame. Cuando el candidato fue consultado por la importancia de la mujer dentro de la gobernanza del país, el aspirante a la presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción precisó que, “es bueno que ella haga los comentarios desde la casa; la mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta porque ven que es invasiva”, añadiendo que los votantes no la eligen a ella sino “al marido”.

Dichas palabras del controversial candidato generaron cientos de reacciones, especialmente de mujeres y colectivos que defienden sus derechos, señalándolo principalmente como “machista” y “misógino”; sin embargo, en medio de la polémica surgió una voz femenina que lo defendió: la de Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial.

La caleña se refirió a lo dicho por el ingeniero en aquella entrevista y, en diálogo con La W, indicó que las palabras mencionadas por su fórmula fueron “sacadas de contexto”. A su vez, manifestó que en su campaña no son pocas las mujeres que han contribuido a la escalada que tienen a esta dupla muy cerca de llegar a la Casa de Nariño.

“Lo que hemos visto esta semana es que el video se saca de contexto, ¿no? Se saca del contexto de lo que él quería expresar y nosotros lo aclaramos en un mensaje: acá en la campaña somos muchas mujeres; su esposa, Socorro, es la que administra su empresa y ella es quien lidera las finanzas de la campaña”, detalló Castillo en el medio citado, y recordó que mientras él fue alcalde de la capital santandereana la cuota femenina de su gabinete fue del 70 %.

Incluso, aseguró que Rodolfo Hernández es “un hombre muy respetuoso” sobre todo con ella y reafirmó que “cuando estamos trabajando en equipo, es buena guía y es respetuoso con el trabajo que hacemos las mujeres”. También recalcó que él en diversas ocasiones ha reconocido su amplia trayectoria académica, especialmente su paso por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde ella trabajaba antes de ser contactada por el ‘Trump colombiano’.

Vale mencionar que, en esta entrevista, la aspirante vicepresidencial fue tajante al decir que, después de los resultados de la primera vuelta, “no hará alianzas con nadie, la alianza es con los colombianos y así vamos a seguir”; empero, dijo que cualquier persona será bienvenida a la campaña.

Esa misma oratoria tuvo el exalcalde de Bucaramanga, quien manifestó en la tarde de este lunes a través de su página oficial de Facebook que mantendrá sus mismas opiniones sobre el uribismo.

“¿Durante la campaña cuántas veces no me oyeron decir que Fico (Gutiérrez) me hizo una gavilla? Esas gavillas estaban compuestas por todos los partidos tradicionales. Estaba el uribismo, el Centro Democrático, Cambio Radical, el partido Liberal, el conservador, la U y algunos grupos religiosos como los cristianos”, contó Hernández. En ese sentido, dijo que “no podía detener” a aquellos votantes de la derecha que quieren adherirse a su movimiento rumbo a la Casa de Nariño.

De paso, lanzó varias pullas contra Gustavo Petro, diciendo que él está respaldado por figuras como Piedad Córdoba, Armando Benedetti y Roy Barreras y que, en ese orden, él no representa un cambio para Colombia.

