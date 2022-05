Rodolfo Hernández vuelve a su mejor escenario, las redes sociales: “El cambio no es el odio, es la posibilidad de unirnos para vivir mejor”

El candidato presidencial colombiano de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, vota en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, 29 de mayo, 2022. REUTERS/Stringer

El pasado domingo 29 de mayo de 2022 Gustavo Petro (representante del Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) fueron los candidatos presidenciales más votados por los colombianos y, por ende, quienes en segunda vuelta se disputarán definitivamente la presidencia del país. Es de recordar que, este balotaje tiene por fecha para su desarrollo el próximo 19 de junio.

En cuanto al apoyo recibido en las urnas -el cual lo hizo pasar junto a Petro a la segunda vuelta- Hernández publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento.

“Gracias, Colombia. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción, hoy perdieron los que creían serían gobierno eternamente, hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia. Gracias a los colombianos que me votaron. No les fallaré”.

Dicho mensaje fue compartido propiamente el domingo 29 de mayo, además, el exalcalde de Bucaramanga también redactó en la leyenda de la imagen publicada: “Gracias colombianos, estamos haciendo historia, voy a ser su presidente”.

GRACIAS COLOMBIANOS, ESTAMOS HACIENDO HISTORIA💛💙 VOY A SER SU PRESIDENTE🇨🇴#RodolfoPresidente pic.twitter.com/iX6J3ohUq5 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 30, 2022

Vale recordar que, el representante de Liga de Gobernantes Anticorrupción se ha tenido una confianza absoluta como candidato presidencial, incluso, en algunas entrevistas había dado muestra de su convencimiento de poder ganar en primera vuelta. Aunque este no fue el caso.

Pero más allá de sus palabras de agradecimiento frente al apoyo de los ciudadanos que votaron a su favor, ¿qué más ha dicho Rodolfo Hernández en las redes sociales, su escenario favorito? Pues bien, en la mañana de este lunes 30 de mayo el ingeniero volvió a manifestarse, desde su cuenta de Twitter.

De este modo, empezó por redactar: “Ayer, en las Elecciones Colombia, casi 6 millones votaron en contra de lo que nos divide, y a favor de lo que nos une: el deseo de que Colombia sea un país sin odios, sin ladrones, sin pobreza. Un país del que nadie se quiera ir”.

Rodolfo Hernández habla de la jornada electoral en Colombia del domingo 29 de mayo de 2022. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

Pasada una hora, volvió a acudir a su cuenta de Twitter para escribir en esta ocasión: “La primera vuelta fue la prueba de que es posible unir a Colombia para avanzar hacia el futuro. El cambio no es el odio, el cambio es la posibilidad de unirnos para vivir mejor”.

Rodolfo Hernández habla de la jornada electoral en Colombia del domingo 29 de mayo de 2022. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

Posteriormente, el candidato presidencial puso sobre la mesa el tema de las alianzas: “Mi única alianza es con el pueblo colombiano”, aseveró.

Rodolfo Hernández habla de la jornada electoral en Colombia del domingo 29 de mayo de 2022. Foto: Twitter @ingrodolfohdez

Es de recordar que, Ingrid Betancourt -líder del Partido Verde Oxígeno- tras retirarse de su candidatura presidencial (el 20 de mayo) dio su apoyo a la campaña de Rodolfo Hernández. “He tomado la decisión de apoyar al único candidato que puede derrotar el sistema. La gente que no quiere ni a Fico, ni a Petro, aquí tiene a su candidato. Vamos a unirnos por primera vez en una opción de centro. Por primera vez vamos a unirnos sin maquinarias, solo votos de opinión. Vamos a seguir al líder que le habla al corazón de los colombianos. Yo no lo logré, Rodolfo lo logró. Vamos a ganar en la segunda vuelta”, fueron las palabras de la política bogotana en su momento.

Federico Gutiérrez (de Equipo por Colombia), quien se mantenía como uno de los candidatos presidenciales más opcionados a pasar a segunda vuelta de acuerdo con las encuestas, una vez conoció los resultados de la primera vuelta también apoyó la candidatura de Rodolfo Hernández.

“Nosotros no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia y por eso Rodrigo (Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial) y yo votaremos por Rodolfo... es el cambio real para el país. Derrotará por mucho a Gustavo Petro. Aquí no hay “continuismo”. La inmensa mayoría de los votantes de Fico votará por Rodolfo porque la opción de Petro es un peligro para las empresas y la democracia”, dijo Gutiérrez.

