Fico Gutiérrez se quedó por fuera de pelea a la presidencia, pero recibirá una buena suma de dinero

Bogotá. 28 de Marzo del 2022.

Este domingo 29 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las que Gustavo Petro, como se esperaba, ganó la primera vuelta, con un total de 8.527.421 (40,32%) votos, mientras que la gran sorpresa fue el ingeniero de 77 años, Rodolfo Hernández que logró 5.953.199 (28,15%) escrutinios, lo que le permitirá estar presente en la segunda vuelta.

Sin duda alguna, el gran derrotado en esta contienda electoral fue el candidato por la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien hasta hace una semana era el contendor número uno de Gustavo Petro, pero ahora, con 5.058.002 (23,91% de los votos), se quedó por fuera de la contienda. No obstante, a pesar de perder en las urnas, ‘Fico’ tendrá un premio de consolación.

El paisa de 47 años superó el umbral del 4 por ciento del total de votos, por lo cual recibirá una buena suma de dinero que fue invertida para su campaña.

La campaña a la presidencia de Federico Gutiérrez fue una de las que más invirtió, una cifra cercana a los 8.057 millones de pesos, la cual retornará a las arcas financieras del candidato o, en su defecto, a la entidad bancaría que le haya hecho el préstamo para solventar dichos gastos.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 del Consejo Nacional Electoral (CNE), todo candidato a la presidencia de la república puede recibir sustento económico para la financiación denominado “sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenido” según indico el Diario La República.

En este caso, Federico Gutiérrez recibirá la totalidad de su inversión en la campaña electoral, en caso contrario el candidato tendría que devolver dichos recursos al Consejo Nacional Electoral (CNE). En este orden de ideal, por los 5.058.000 votos le será reembolsado más de 15.811.308 pesos.

Por otro lado, los candidatos que avancen a la segunda vuelta presidencial el valor por voto disminuye a 1.561 pesos, y los aspirantes no podrán recibir más del presupuesto limite que asciende a 12.840 millones.

Luego de reconocer su derrota en las elecciones rumbo a la Casa de Nariño, Federico Gutiérrez se pronunció ante sus seguidores con un discurso tranquilizador y conciliador en el que afirmó que el país está en peligro a manos del candidato de izquierda por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Por esta razón, el candidato manifestó junto a su fórmula presidencial el apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández, para la segunda vuelta, pese a que no se ha comunicado con el exalcalde de Bucaramanga para expresarle su intención de unirse a la misma causa. “Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para colombiano”

