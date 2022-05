“Salgan a votar, por el candidato de su preferencia, pero salgan a votar”, John Milton Rodríguez tras depositar su voto

Bogotá. 23 de Septiembre del 2021. El aspirante presidencial John Milton Rodríguez presenta oficialmente a su equipo Nacional de trabajo "Mi Causa es Colombia" y años aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes que apoyará a su candidatura a la presidencia de Colombia. En la foto: John Milton Rodríguez, aspirante presidencial. (Colprensa-Sergio Acero)

En la ciudad de Cali, John Milton Rodríguez ejerció su derecho al voto y declaró ante los medios de comunicación en el día de la primera vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. En su discurso invitó a los colombianos dirigirse a los puestos de votación sin importar cual sea el candidato de su preferencia. Además, aprovechó para ofrecer su candidatura por ultima vez a los electores.

“Si no has decidido tu candidato, te ofrecemos nuestra candidatura presidencial. Vamos a defender la vida. Hay que recuperar los principios, recuperar los valores (...) El protagonista de Colombia no puede volver a ser el narcotráfico y la violencia. El protagonista en Colombia debe ser el desarrollo”, dijo en medio de una transmisión de Facebook Live en su perfil.

John Milton Rodríguez es el candidato presidencial por el partido político Colombia Justa Libres, del cual es cofundador. Sus propuestas han captado la atención de un importante sector religioso de Colombia, estos votantes se sienten representados por el candidato caleño al sentirse respaldados por su vocación pastoral.

Su fórmula vicepresidencial es Sandra de las Lajas, nacida en Tumaco y Etnobióloga, profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, con estudios de Maestría en Educación y Administración Pública. Su experiencia en cargos públicos es de más de 20 años, Alcaldía de Cali, Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, Gobernación del Valle, Ministerio del Interior, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Presidencia de la República.

Los ideales conservadores de esta campaña presidencial han sido motivo de debate. En entrevista con Infobae Colombia, John Milton aseguró que los valores en Colombia se están perdiendo y esta sería una de las banderas de su presidencia. Por ende, buscaría derogar los fallos de la Corte Constitucional que permite el aborto, así como el de la eutanasia y el suicidio asistido.

John Milton Rodríguez exhibe su voto en las Elecciones Presidenciales de Colombia en el 2022.

Una de las críticas que ha recibido por su plan de gobierno gira en torno a la legalización del porte de armas. Si bien él asegura que no sería capaz de cargar una y se considera afortunado al tener un esquema de seguridad, considera que no es justo que un ciudadano “que está haciendo un trabajo de liderazgo social o un trabajo de desarrollo empresarial” no tenga como defender su vida ante un criminal que porte de manera libre un arma de fuego.

Las últimas encuestas presidenciales en esta primera vuelta electoral en Colombia daban pocas oportunidades a John Milton Rodríguez de llegar a la Casa de Nariño. Invamer lo puso en el penúltimo lugar con apenas 0,6%, superando a Enrique Gómez del partido Salvación Nacional con 0,3%. Otra encuesta en la recta final de campaña, la del Centro Nacional de Consultoría le dio más cantidad de votos, 1% de los encuestados, superando a Ingrid Betancourt, antes de que anunciara su renuncia a la candidatura presidencial y adherirse a la campaña de Rodolfo Hernández.

John Milton Rodríguez aseguró que las encuestas no suelen mostrar una realidad electoral en Colombia y lo comparó con las Elecciones Legislativas del 2018 cuando se le daban entre 30.000 y 40.000 votos y al final registró su candidatura un total de 465.000 votos:

“He insistido mucho que las encuestas giran alrededor de una base de datos estática que simplemente cada cuatro años la consultan y obviamente ya tienen unos criterios y pareceres sobre los temas políticos donde no ingresan con facilidad nuevos liderazgos, a no ser que tengan una alta inversión de dinero en diferentes temas publicitarios”.

Las votaciones para elegir el nuevo Presidente en Colombia iniciarán este domingo 29 de mayo a las 8 de la mañana y las urnas estarán abiertas hasta las 4 de la tarde.

