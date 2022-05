Procuraduría pidió al CNE y a la Registraduría agilizar el proceso de inscripción de los testigos electorales

En la imagen, la procuradora general, Margarita Cabello. FOto: Colprensa-Sergio Acero

A cinco días de las elecciones presidenciales en Colombia, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría General de la Nación para que agilicen y garanticen el proceso de inscripción de los testigos electorales.

“La acreditación de testigos electorales es fundamental para la transparencia de los comicios y la vigilancia por parte de las campañas. La Organización Electoral debe garantizar su acreditación oportuna”, advirtió Cabello.

La solicitud de la procuradora General se da un día después de que el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, hiciera un nuevo llamado a las campañas políticas para que postulen a sus testigos electorales para los comicios presidenciales del próximo domingo 29 de mayo.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Registraduría Nacional, los testigos electorales son las personas delegadas de las campañas y quienes, durante los comicios, se encargan de vigilar las votaciones y el proceso de escrutinio, con el fin de garantizar que los jurados de votación cumplan de manera correcta con sus funciones y que, además, no se presenten irregularidades en las mesas de votación. En caso de que así sea, “podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades”.

También puede leer: Elecciones presidenciales 2022: Registraduría habilitó más de 250 puntos físicos para que los colombianos consulten sus puestos de votación

Teniendo en cuenta la importancia de los testigos electorales, el registrador nacional indicó que, faltando pocos días para las elecciones presidenciales, las campañas políticas habían registrado un número muy bajo de dichos veedores del proceso electoral.

“Las campañas han postulado muy pocos testigos, aspiramos que el viernes se pongan al día. El calendario electoral hablaba de ocho días, nosotros ampliamos esa plataforma durante un mes para brindar plenas garantías electorales”, aseguró el registrador Vega.

De acuerdo con el último reporte de la Registraduría Nacional, con corte a las 10:00 de la mañana de ese 25 de mayo, las agrupaciones políticas habían postulado a nivel nacional a 26.917 testigos electorales, de los cuales 25.768 son principales y 1.149 remanentes.

La Coalición Pacto Histórico es la agrupación política que más testigos electorales a postulado a la fecha: 24.157. A esta le siguen Coalición Equipo por Colombia, con 2.356; el Partido Movimiento de Salvación Nacional, con 229; la Coalición Centro Esperanza, con 129, y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con 46.

También puede leer: Consejo Nacional Electoral abre indagación contra directivos del Nuevo Liberalismo

Cabe recordar que la importancia de los testigos electorales toma mayor importancia luego de que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría anunciarán que, estos comicios presidenciales, no contarían con una auditoría internacional adicional para vigilar los comicios que se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de mayo.

Registrador nacional aseguró que las elecciones presidenciales de Colombia serán las más vigiladas en la historia

Imagen de archivo del registrador nacional de Colombia, Alexander Vega Rocha. Foto: Daniela Gallo

Entre tanto, el registrador Alexander Vega aseguró que, estos comicios presidenciales del próximo 29 de mayo, serán los más vigilados por organizaciones internacionales que se encargarán de brindar acompañamiento electoral y técnico durante la jornada electoral.

“Más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes en Colombia para hacer acompañamiento técnico y observación electoral durante los comicios del 29 de mayo, en los que se elegirá presidente y vicepresidente de la república para el período 2022- 2026″, afirmó el registrador nacional.

El funcionario además detalló que, las ocho misiones de observación acreditadas para “brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios”, son: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), y la Association of World Election Bodies (A-WEB).

Vega así mismo aseguró que “están dadas todas las garantías electorales por parte de la organización electoral a la ciudadanía, a los votantes y, en especial, a las fuerzas políticas. Hemos trabajado desde el 14 de marzo con todas las campañas, y las decisiones que se han tomado en el plan de acción han buscado, no solo garantías para los candidatos, sino, sobre todo, garantías para la ciudadanía, para que se ejerza el voto”.





SEGUIR LEYENDO