Elecciones presidenciales: así será el cierre de las fronteras de Colombia este fin de semana

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y desde el Gobierno Nacional se toman medidas para garantizar la seguridad de los colombianos, es por esto, que el Ministerio del Interior expuso el decreto que se aplicará en los sufragios venideros, en donde se destaca el cierre de fronteras previo a la apertura de los puntos de votación.

El ministro del Interior, Daniel Palacios visitó Cúcuta para liderar el Consejo de Seguridad en la capital del Norte de Santander, aquí comunicó diferentes medidas que serán tenidas e cuenta para la seguridad de los electores el próximo domingo. Palacios estuvo acompañado de parte de la cúpula de las Fuerzas Militares y las autoridades departamentales.

En su pronunciamiento, el jefe de la cartera de Interior destacó que el transito fronterizo por vía terrestre y fluvial está restringido por más de 24 horas, no obstante, no aclaró el componente aéreo. El decreto 830 del 2022 ya está rigiendo en el país, pues se ejecutaba desde que era firmado por el ministro, no obstante, cada medida se aplicará según los horarios indicados en el documento.

Palacios expuso: “teniendo en que cuenta que se busca evitar cualquier contratiempo u amenaza extranjera, el ministro señaló: “también se ordena el cierre de las fronteras terrestres y fluviales a partir del día sábado a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 6 de la mañana”.

El decreto señala en el artículo 25: “cierre de pasos terrestres y fluviales fronterizos. Ordenase el cierre de los pasos terrestres y fluviales autorizados de frontera, durante el lapso comprendido entre las 6:00 p.m. del 28 de mayo de 2022 y hasta las 6:00 a.m. del 30 de mayo de 2022 para la primera vuelta.”.

Las excepciones

Aunque serán las autoridades las encargadas de hacer frente en los principales puntos de frontera, hay varias excepciones que le permitirán a algunos ciudadanos cruzar la frontera en el marco de las elecciones presidenciales. El argumento a la hora de pasar debe ser de peso y válido, es decir, que este sea considerado como algo inminente.

Las autoridades regirán y harán cumplir la medida en la extensión total del territorio, el decreto explica: “la medida debe incluir controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales fronterizos. Se exceptúan de la restricción, los tránsitos que deban realizarse por razones de caso fortuito o fuerza mayor.”.

Sin embargo, hay tener en cuenta que algunos colombianos viven en pueblos aledaños a la frontera en Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, sin embargo, tienen inscrita su cédula en Colombia. Dichas personas si tendrán acceso continuo para participar de la fiesta democrática.

El ministro del Interior sostuvo: “obviamente se decepcionan de esa medida los ciudadanos colombianos que estén debidamente inscritos en los puestos de votación y que podrán hacer ingreso en territorio colombiano, en donde está dispuesto por Migración Colombia y por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que estos ciudadanos puedan entrar a territorio colombiano para ejercer su derecho al voto”.

Colombianos en Venezuela

Teniendo en cuenta la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, las autoridades nacionales instalaron 95 mesas en zona de frontera, esto, con el fin de que los colombianos que residan en el vecino país puedan acercarse a dichos puntos y ejercer su derecho al voto, los puestos acogen a ciertos estados venezolanos que están distribuidos de la siguiente manera:

Arauca - Arauca: Barinas, El Amparo, Puerto Ayacucho, Puerto Ordaz

Cúcuta - Norte de Santander: Caracas

Villa del Rosario - Norte de Santander: Mérida, Caracas, Puerto La Cruz, San Antonio del Táchira, San Cristóbal y Valencia

Inírida - Guainía: San Fernando de Atabapo

Maicao - La Guajira: Barquisimeto, Machiques, Maracaibo, San Carlos de Zulia

