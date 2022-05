“No los quiero en mi campaña”: Federico Gutiérrez a seguidores que agredieron a periodistas en su cierre de campaña

El candidato presidencial colombiano de centro derecha, Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, habla durante su cierre de campaña antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Medellín, Colombia, 22 de mayo, 2022. REUTERS/Chelo Camacho NO REVENTAS NO ARCHIVO

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció este lunes que dos periodistas fueron expulsados del cierre de campaña del candidato de derecha, Federico Gutiérrez. Ante la situación el aspirante de Equipo por Colombia se pronunció tras las agresiones en su cuenta de Twitter.

“Mi solidaridad con los periodistas que fueron víctimas de agresiones durante el cierre de nuestra campaña. Mi rechazo absoluto”, escribió el candidato y enfatizó que a esas personas que les faltaron el respecto a los reporteros “no las quiero en mi campaña”.

El aspirante a la presidencia compartió un video expresando que esas actitudes no hacen parte de su campaña ni de su manera de ser. “Eso jamás puede ocurrir porque primero no van ni con mi carácter ni con mi forma de ser — sentenció Gutiérrez —. Aquí no necesitamos más odio, aquí lo que necesitamos es amor y respeto por el otro, y mucho más si se trata de personas que cumplen una labor periodística”.

Con respecto al derecho a la libertad de prensa, el aspirante manifestó que el trabajo de informar de los periodistas debe tener “todos los derechos adquiridos”. Además de lamentar la situación, rechazó contundentemente las agresiones: “Yo respecto la libre prensa y ante el comunicado de la FLIP, por supuesto, mi solidaridad y mi rechazo”.

En el clip volvió a reiterar que no quiere “ni como simpatizante ni como campaña, personas que agredan a otras”. Asimismo, señaló que en los videos entregados por los periodistas afectados se veía cómo algunos seguidores defendieron a los medios de comunicación. “Yo no quiero aquí a personas que representen odios, porque no representan nuestros valores”, puntualizó.

Federico Gutiérrez se pronunció ante las agresiones de dos periodistas en su cierre de campaña. Video: @FicoGutierrez

La denuncia de FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) comentó cuáles fueron dos de los casos conocidos. “Estas agresiones son una clara obstrucción al flujo de la información y afectan el debate público a solo una semana de las elecciones”, escribieron en un hilo en su cuenta de Twitter.

El primer caso es de una periodista de la Agencia Anadolu, quien publicó un video en el que seguidores de Federico Gutiérrez empezaron a gritarle: “¡Fuera!”. La reportera, identificada como Tatiana Niño, denunció que mientras realizaba el registro audiovisual del evento, un hombre comenzó a gritarle, diciéndole que era una periodista de Noticias UNO y que tenía que irse de allí.

La FLIP aseguró que la reportera fue agredida físicamente. “Una persona le cogió la muñeca, otra persona la agarró del cabello, y fue empujada hasta que logró salir. Incluso cuando ya estaba con la Policía Nacional, las personas la siguieron y la intimidaron”, explicó la organización. A su vez, informaron que la periodista se comunicó con la jefe de prensa de la campaña del líder de derecha para que hicieran algún pronunciamiento.

Por su parte, el informativo Noticias UNO aclaró que la reportera no forma parte de su nómina y solicitó respeto para cualquier miembro de la prensa independiente.

El segundo caso corresponde al periodista Brayan Agudelo, de La Silla Vacía. El medio de comunicación explicó que su cubrimiento en el cierre de campaña “se vio entorpecido” después de que un grupo de asistentes sacaran a gritos al reportero por tomar fotografías del evento.

A pesar de que el periodista tenía visible su carné alusivo al medio, “un hombre le preguntó si le estaban pagando por tomar fotos”. Cuando Agudelo le explicó que era reportero, “comenzaron a gritarle, a tratarlo incluso de “petrista”, a tal punto que tuvo que abandonar el lugar”, detalló La Silla Vacía, que etiquetó a la FLIP en Twitter asegurando que los hechos correspondieron a una “obstrucción del trabajo periodístico”.

Al respecto, la entidad indicó que en ambos casos “fueron simpatizantes de la campaña de Federico Gutiérrez quienes impidieron que los periodistas pudieran cubrir este evento en Medellín”. Asimismo, reconoció que este tipo de cubrimientos son de interés público para la ciudadanía.

