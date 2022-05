María Paula Quintero, la colombiana que quiere seguir haciendo historia en los clavados de altura

A sus 17 años, María Paula Quintero participó por primera vez en la Serie Mundial Red Bull Cliff Diving. Foto: Romina Amato / Red Bull Content Pool

Como si fuera un amor a primera vista, así fue como María Paula Quintero describió su historia con los clavados. Tenía 10 años cuando comenzó su aventura tras observar los trampolines en las piscinas ‘Hernando Botero O’Byrne’ en Cali, Valle del Cauca. Y desde ese momento su vida giró en torno a desafiar las alturas, combatir los miedos y triunfar.

Pasó el tiempo y la atleta caleña dio un paso hacia una modalidad poco frecuentada en el país: los clavados de altura. Esos imponentes saltos de más de 20 metros cuyo hábitat natural son los acantilados y las aguas profundas. Con tan solo 17 años sumó su primer podio en las Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving, un circuito anual de competiciones de esta disciplina, convirtiéndose así en la mujer más joven en alcanzar tal gesta.

El colombiano Orlando Duque, considerado por muchos años como el rey absoluto de esta disciplina, le puso los ojos encima, pulió su talento y hoy, a sus 22 años, María Paula es una de las atletas permanentes para la temporada 2022.

En diálogo con Infobae, Quintero entregó dio algunos ‘chapuzones’ de lo que ha sido su carrera deportiva, los retos y riesgos que supone la práctica de los clavados de altura y sus sueños, que tienen tres palabras en común: ser la mejor.

Infobae: ¿Usted cree en el amor a primera vista?

María Paula Quintero (M.P.Q.): Esa es una pregunta importante. Yo creo que sí, para mí clavados fue amor a primera vista.

Infobae: ¿Por qué los clavados son considerados como su amor a primera vista?

M.P.Q.: Yo vivi en Bogotá un tiempo y luego me fui a vivir a Cali. Yo practicaba varios deportes, pero un día en el que fui a aocmpañar a mi primo, vi las plataformas y los trampolines y yo dije: ‘quiero eso para mi vida’, quiero intentarlo’. Nunca me imaginé llegar al punto en el que estoy ahora. Yo dije que queria experimentarlo, pero me enamoré desde el primer entrenamiento.

Infobae: Si una persona quiere involucrarse en todo el cuento de los clavados de altura, ¿cómo es el proceso de crecimiento?

M.P.Q.: El proceso es ingresar a clavados normales, llegas a la piscina y empieza lo básico, que son las entradas, aprender a apretarse, a conocerse entre el aire y conocer cuánto te falta. Y ya tú vas decidiendo a qué te especializas. si a trampolín, plataforma o, como en mi caso, a clavados de altura. Pero es difícil conseguir en Colombia un lugar donde entrenar en clavados de altura. Yo conté con el apoyo de Miguel (García), que ha sido mi entrandor y de Orlando (Duque).

Infobae: ¿Cuál ha sido el papel de Miguel y Orlando en su proceso formativo?

M.P.Q.: Los dos han sido claves en mi proceso y en mi carrera. Miguel me creó, me dio las primeras bases de aprender a conocer el espacio temporal, a ganar la técnica. Y Orlando llegó a pulirme, la experiencia que tiene él no la tiene nadie a nivel mundial. Clavados de altura es lo que es por él.

También me ayudó mucho en la parte mental, él cuando competía era muy tranquilo, y me dice ‘has entreando, te dedicas cinco horas a entrenar, estás lista, tienes que darle herramientas a tu mente para estar tranquila y no te pasará absolutamente nada’.

María Paula Quintero (izq.) ha tenido en Orlando Duque (de gorra vinotinto) un gran maestro en términos de apoyo técnico y psicológico. Foto: Dean Treml / Red Bull Content Pool

Infobae: Usted menciona que entrena cinco horas, pero ¿cómo reparte el tiempo? ¿Qué clase de ejercicios hace?

M.P.Q.: Clavados es un deporte que exige demasiadas cosas. Yo me levanto a las 5:00 a.m., salgo a trotar, luego voy al gimnasio a hacer levantamiento olímpico, como sentadillas, despegues y arranques. De ahí voy a una parte más técnica pero no en el agua, sino en un foso de espuma, donde imito en mi mente cómo debe ser cada salto y luego cambio y voy al agua. En el agua si entreno más o menos una hora y cuarenta minutos, y ya es intentar hacer los gestos. (...) Después del agua termino con una hora y media de crossfit.

Infobae: ¿Qué tan cierto es eso de que el clavadista le pierde el miedo a la altura?

M.P.Q.: No, no, no, ese miedo siempre está. Orlando y Miguel me han dicho que cuanto uno le pierde el miedo es que perdió el respeto por el deporte. No te imaginas, estoy a semana y media de montarme a 20 metros despues de sies meses y la verdad es algo que no me ha dejado dormir tan bien. Pensar que tengo que volver a saltar de allá me genera miedo, pero es un miedo que me gusta. (...) Es mentira el que diga que no le tiene miedo a la altura.

Infobae: ¿Tiene alguna cábala antes de lanzarse o subirse a la plataforma?

M.P.Q.: Yo soy una persona creyente, entonces lo que hago es tranquilizarme dandone unas palabras, me encomiendo a Dios.

Infobae: ¿Un atleta se frusta por el hecho de abandonar el país para practicar su deporte?

M.P.Q.: Un poquito. Cada uno de nosotros ama su país y ama representarlo, ama estar en su país. Entonces tener que ir a otro lugar para hacer lo que amas porque en tu país no están las condiciones óptimas es un poquito frustrante. Pero a la vez es como ‘lo voy a hacer porque quiero dejar el nombre del pais en lo alto’. Es frustrante, pero ratificante.

Infobae: María Paula usted sufrió una lesión en la columna vertebral, y ahora se debe someter a unos ejercicios de por vida para desarrollar su actividad con normalidad, ¿cómo ocurrió ese incidente?

M.P.Q.: Mi fractura fue en 2015. Estaba clavándome de 10 metros y caí un poco floja. Me perdí mas o menos un año y medio, en el que no podía entrenar absolutamente nada. Y lo que me dijeron muchos doctores es que no podía seguir, que me tenía que retirar, pero no nos quedamos con esa opinión. Buscamos otros especialistas hasta que llegamos a un fisioterapeuta que me levantó de donde estaba.

Me dijeron que tengo que hacer terapia de por vida. Debo ir a control cada año para ver cómo sigue mi columna, pero gracias a Dios está todo bien ahora.

"Dios estoy contigo y sé que no me va a pasar nada": eso es lo que piensa María Paula Quintero antes de saltar al vacío para afrontar una nueva batalla con las aguas. Foto: Romina Amato / Red Bull Content Pool

Infobae: ¿En su cabeza se pasó la idea de que con apenas 17 años ya estuviera disputando una Serie de Clavados de Altura de Red Bull?

M.P.Q.: No. Yo nunca me lo pensé, yo entré al deporte porque es algo que me apasiona, pero nunca me imaginé estar en el lugar en el que estoy: estar disfrutando y ser la mujer mas joven en meterse al podio. Se logró y es algo muy bonito, siempre lo llevo en mi corazón.

Infobae: Si no hubiera sido el deporte, ¿pensaba en tipo de profesión?

M.P.Q.: Creo que estarái estudiando. Yo quiero estudiar psicología. Pero como mi vida en el deporte empezó tan pequeña no me veo por fuera del deporte.

Infobae: ¿Como ha sido su proceso de preparacion de cara a la Serie Mundial en Bostón, Estados Unidos?:

M.P.Q.: La pretemporada ya acabó. Yo tuve mi última competencia en diciembre, me tomé una semana de descanso y ahí empecé mi pretemporada con trabajo físico y técnico duro para mejorar aspectos que necesitaba, como la flexibilidad y la potencia. Estoy en Estados Unidos y esta semana ya empiezo un campamento con Red Bull para la competencia. Todo el entrenamiento estuvo muy bueno, estoy más ágil y fuerte. Voy a entregar todo de mí para estar en los cinco primeros lugares en toda la temporada.

Infobae: ¿Cuál es su gran anhelo, su gran sueño en el mundo de los clavados de altura?

M.P.Q.: Todo deportista entrena para ser el mejor y ser campeón. Mi meta este año es poderme ganar una de las paradas. Pero mi objetivo es no salir de las primeras cinco posiciones en todas las paradas.

Luego de varios meses, María Paula Quintero retornará a la acción a partir del 4 de junio en la Serie Mundial de Saltos de Altura en Boston, Estados Unidos. Foto: Dean Treml / Red Bull Content Pool

Infobae: ¿Quien es la persona viva que más admira y por qué?

M.P.Q.: Mi mamá. Le tocó duro para criarnos a mi hermana y a mi sola. No tuve papá en ese tiempo, y ella nos sacó adelante. Yo la admiro, la amo y es un ejemplo a seguir.

Infobae: ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de los demás?

M.P.Q.: Las mentiras. Detesto las mentiras.

Infobae: ¿Cuál es su rasgo más característico?

M.P.Q.: Recochera.

Infobae: ¿Qué talento, aparte de lo clavados, le gustaría tener?

M.P.Q.: Me encantaría aprender a tocar piano.

Infobae: ¿Cuál es tu lema?

M.P.Q.: La disciplina vence al talento.

