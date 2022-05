Cayó uno de los miembros de la banda que asalta y agrede ciclistas en el norte de Bogotá

El sujeto haría parte de la banda criminal que delinque en la zona de la calle 245 en la autopista norte en Bogotá. Foto: Captura de pantalla

La calle 245 de la ciudad de Bogotá se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos ya que varias personas han sido víctimas de una banda de ladrones, torturadores y abusadores sexuales que tienen azotada esa zona de la capital. Varias personas han denunciado a esta banda de agresores que han escogido este sitio para cometer sus delitos. Una mujer que estaba siendo víctima de uno de los atracos logró alertar a las autoridades con sus gritos y esto llevó a la captura de uno de los miembros de la banda

Una mujer que se movilizaba en su bicicleta fue golpeada por el sujeto y fue llevada por este a la zona boscosa del lugar ubicado en la calle 245 en la autopista Norte. Cuando esta persona se encontraba realizando el atraco, la mujer alcanzó a gritar y fue escuchada por dos patrulleros que se encontraban cerca a la zona, por lo que pudieron dar con uno de los integrantes de la banda.

Esta persona fue trasladada a la sede de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Chía, en donde se confirmó que tiene 22 años y actualmente vive en el barrio Verbenal. Las primeras investigaciones afirman que este sujeto sería parte de la banda de atracadores y abusadores que delinquen en esta zona de la capital colombiana. Al momento de su captura le encontraron un cuchillo y un celular.

La banda de criminales, que escogieron la calle 245 como el lugar para cometer sus delitos, han atracado a varias personas y cada vez son más los ciudadanos que han denunciado ser víctimas de este grupo criminal. El Ojo de la Noche de Caracol Noticias, reveló hace algunos días la denuncia de una mujer que se movilizaba en bicicleta por el sector cuando fue interceptada por estos criminales de nacionalidad venezolana que la secuestraron, abusaron, golpearon y robaron.

“Me metieron allá al fondo, me quitaron los zapatos y los cordones, me amarraron de pies y manos, me pusieron un cordón en la boca y me decían que colaborara, que no me iban a hacer nada, que ellos iban a robarme”, aseguró la mujer que fue víctima de esta banda y quien reveló detalles de cómo sucedieron los hechos.

Además agregó que, “me quitaron la maleta, me quitaron la chaqueta, uno de ellos me decía que tranquila, mientras que el otro con un arma de fuego me apuntaba en la cabeza diciéndome que si yo no colaboraba, que me iba a pegar un tiro”. También señaló que la obligaron a entregar sus cuentas bancarias con sus respectivas claves.

“Que dijera las claves, que cuánta plata tenía en las cuentas, me dijeron ‘¿tiene Nequi, tiene banco?’, yo les decía que no tengo dinero, yo acabo de entrar a trabajar, le dije lo que hay en la maleta son 200 mil pesos, me acaban de pagar la semana de trabajo, eso es lo único que tengo. Me decían ‘si está diciendo mentiras le vamos a cortar los dedos’”, afirmó.

Mientras estaba siendo atracada se percató que otro biciusuario también fue víctima de esta banda, “escuché otro forcejeo y escucho a un señor gritando y los veo al lado mío llevando a rastras a otro muchacho”. De acuerdo con su denuncia, posteriormente fue llevada a otro sitio donde fue abusada sexualmente.

