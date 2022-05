El más de malas: lo atracaron dos veces en menos de cinco minutos en Cali

Imagen del momento en el que Armando Mejía fue atracado en Cali. Foto: Captura de pantalla de video

En la mañana del pasado miércoles 4 de mayo, un nuevo caso de inseguridad se reportó en Cali. Esta vez la víctima fue identificada como Armando Mejía, un trabajador de un restaurante ubicado sobre la calle 8 con carrera 6 del barrio Santa Rosa, en el centro de la capital vallecaucana, quien fue atracado dos veces, en menos de cinco minutos, mientras se encontraba esperando a que los dueños del establecimiento abrieran el lugar.

Los hechos, que quedaron registrados en la grabación de una cámara de seguridad, muestran cuando, en un primer momento, Mejía fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y quienes lo intimidaron con armas de fuego para que les entregara su celular. Una vez tuvieron el objeto en su poder, los dos delincuentes emprendieron la huida.

Pero el drama de Mejía no terminaría ahí. No pasaron ni cinco minutos, cuando otros dos sujetos -que también se movilizaban en moto- se acercaron a él y lo intimidaron con armas de fuego para poder atracarlo. Pese a que el hombre les pidió que no le quitaran nada porque hacía pocos minutos lo habían robado, la situación poco o nada les importó a los malhechores, quienes terminaron llevándose su billetera.

”Les estaba tratando de contar que ya me habían robado, pero a ellos no les importó eso. Como aún tenía la billetera en el bolsillo pues miraron eso, entonces me cogieron la billetera también”, relató Armando Mejía en diálogo con Noticias Caracol.

También puede leer: En medio del paro armado del Clan del Golfo, la Defensoría exige no atentar contra la población civil

Según contó Mejía al mismo medio, en total le fue hurtado su celular, 35.000 pesos y todos sus documentos de identidad, por lo que teme que los delincuentes realicen acciones con sus datos personales que lo perjudiquen.

Frente a este caso de inseguridad, la Policía de Cali confirmó posteriormente que Mejía instauró la respectiva denuncia ante las autoridades, quienes en el momento se encuentran analizando los videos de las cámaras de seguridad del sector para dar con la captura de ese grupo de delincuentes, a quienes denominan como moto ladrones.

Aquí la grabación en la que quedó registrada el hurto:

En Menos De Dos Minutos Robaron Dos Veces A Un Hombre En Cali. Video: archivo particular

También puede leer: Gobierno nacional activó la póliza antiterrorismo por paro armado del Clan del Golfo

Y es que los hechos de inseguridad en la capital vallecaucana no dan tregua. El pasado 27 de abril, la revista Semana conoció otro caso caso de hurto, una mujer fue arrastrada y golpeada por dos hombres para poder robarla.

Los hechos, captados por una cámara de seguridad, ocurrieron en el barrio La Alameda, cuando la víctima se desplazaba por el sector y fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero agarró por el hombro a la mujer y esta, resistiéndose e intentando escapar, termina siendo arrastrada por el malhechor.

Según conoció el medio bogotano, esto ocurrió al mismo tiempo que el conductor de la motocicleta emprendió la marcha arrollando a la mujer. Acto seguido, el ladrón que la estaba atacando -y que se salvó de también ser atropellado- le hurta sus pertenencias, sube al vehículo y junto a su cómplice huyen del lugar.

El comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Nelson Zabala, dio a conocer a Semana que, aunque la mujer no instauró la denuncia, se encuentran “analizando esos elementos materiales probatorios (el video) que nos permitirán judicializar este caso y establecer los responsables rápidamente”.





SEGUIR LEYENDO