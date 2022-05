Exnovia de Camilo Echeverry explicó por qué no borra sus fotos con él de las redes sociales

Los jóvenes fueron novios hace 10 años y duraron poco más de doce meses juntos | Foto: Instagram @gabyandradev26

Gabriela Andrade Vélez es el nombre de una novia que el cantante Camilo Echeverry tuvo hace varios años, pero que ahora ha vuelto a sonar entre los seguidores del cantante a raíz de una respuestas que dio la mujer a sus seguidores y que resolvió una duda que rondaba a los más curiosos.

Resulta que a través de una dinámica conocida como ‘la caja de preguntas’, la joven, que se describe a sí misma en redes sociales como “una colombiana más venezolana que la arepa”, contestó al interrogante de por qué, después de 10 años de haber terminado con el intérprete de ‘Vida de rico’, no ha borrado en su Instagram las fotos que se tomaron juntos.

“Esto es un tema que a muchos les causa curiosidad. No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie. Menos si fueron parte importante de mi vida, porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas. Y yo prefiero tenerlas”, aseguró de manera contundente y directa.

Mientras que a la pregunta de si su actual pareja no se molestaba por eso, Andrade Vélez aseguró que de ninguna manera, pues él ha entendido que “las personas del pasado fueron esenciales para forjar la persona que es ahora”.

Aunque para la gran mayoría la cara de Gabriela Andrade era desconocida, bastante sorprendidos quedaron al ver que es muy parecida a Evaluna Montaner, esposa del músico antioqueño y con quien él tuvo a su primera hija, Índigo.

A través de varias imágenes comparativas entre las dos mujeres, los más curiosos fanáticos del colombiano buscaron demostrar su tesis de que este parecido no es coincidencia, sino que “al parecer nunca superó a su ex y buscó una pareja muy parecida”. Sin embargo, para otros las similitudes no son tantas.

“¡Son igualitas!”, “parecen hermanas”, “ya sabemos qué tipo de mujer es la que le gusta a Camilo”, “¿será que se ha puesto ha pensar en qué sería de su vida si siguiera con él? y “yo no las veo tan parecidas, ustedes exageran mucho”; fueron otros de los comentarios que se sumaron al debate de las redes sociales.

Vea aquí las fotos con las cuales los internautas han comparado a la exnovia y a la esposa de Camilo:

¿Qué se sabe sobre el presente de la exnovia de Camilo?

Sobre la actualidad de Gabriela Andrade no se tiene mayor información, más allá de la que expone en su cuenta de Instagram. Entre eso, se sabe tiene un esposo de 30 años llamado Nicolás Jiménez y dos pequeñas hijas que tienen por nombre Federica y Agustina, de quienes ha presumido todo su proceso de crecimiento a través de esta plataforma.

De igual manera, lo que allí comparte deja en evidencia que es dueña de un emprendimiento en el cual se comercializan pantalonetas de baño para hombre. En definitiva, una vida muy diferente a la que llevan Camilo Echeverry y Evaluna Montaner.

Además, es clave mencionar que Andrade Vélez también fue pareja del cantante Andrés Parra, a quien el público recuerda por canciones como ‘Quiero ser yo’ y ‘Ven abrázame’.