Según periodista de ESPN, la selección de Colombia ya tiene nuevo director técnico y está cerca su anuncio

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

A mediados del mes de abril, a través de un comunicado de prensa, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que Reinaldo Rueda dejó la dirección técnica de la selección de Colombia. Esta decisión fue tomada luego de que la ‘tricolor’ no clasificara al Mundial de Catar 2022.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, se acordó con el profesor Reinaldo Rueda, su desvinculación al cargo de director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, al igual que su cuerpo técnico”, se puede leer en el comunicado oficial.

En ese momento, la institución deportiva también envió sus muestras de agradecimiento para el entrenador caleño, quien había asumido como técnico de la ‘tricolor’ en enero de 2021. “En este sentido, le expresamos al profesor Rueda y a sus colaboradores, nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y en sus proyectos personales, no sin antes manifestar, asimismo, nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo”.

Con respecto al sucesor de Rueda, la FCF puntualizó que “analizará y evaluará las opciones existentes” para determinar quién será el nuevo técnico del combinado ‘cafetero’ “en el futuro próximo”.

Por otra parte, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló en su momento para 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio luego de que Colombia se quedara por fuera la Copa del Mundo tras terminar en el sexto puesto de la Eliminatoria Sudamericana con 23 puntos.

“Se termina en ciclo, un periodo que no fue exitoso, todos apuntábamos en su cabeza a clasificar y el proyecto no se logró, y este lunes, de común acuerdo, y más por decisión casi de él, quedó terminada la relación con Rueda, agradeciéndole todo lo que hizo, los esfuerzos que se hicieron, pero en lo deportivo no se lograron los objetivos que teníamos y fue doloroso, porque se trata de un gran ser humano y no es fácil tomar estas decisiones”, explicó Jesurún.

Tras varias semanas de incertidumbre sobre el nuevo dirigente que llegará a la tricolor y luego de que se descartara el nombre de Matías Almeyda, este viernes, en el programa ESPN Fútbol Show el periodista Jorge Bermúdez aseguró que ya la Federación tendría al nuevo entrenador y que, incluso, se hará pronto la presentación oficial.

“En julio nombran a Néstor Lorenzo y en septiembre debuta como técnico de la selección nacional de fútbol de Colombia, a no ser que Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Klopp para que dirija gratis, que Marcelo Bielsa diga voy a darle una mano a los colombianos, o que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia […] A no ser que una de esas cosas pase, en julio podrán dejar de hacer el conteo”.

Hay que tener en cuenta que hasta la fecha desde la federación no se ha hablado sobre el posible remplazo de Reinaldo Rueda. La salida del entrenador vallecaucano ha causado mucho revuelo ya que desde diferentes sectores del país se solicita que llegue un director que pueda dar buenos resultados, pero no se cuenta con el presupuesto para poder llamar a uno de élite.

