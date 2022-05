Mamá de Egan Bernal se somete a su primera quimioterapia y deja un mensaje de autocuidado

"Esta es una muestra más de que los milagros existen", dijo la mamá de Egan Bernal tras los avances en la salud de su hijo. Foto: Instagram @marinagomezv

Flor Marina Gómez, mamá del campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, Egan Bernal, anunció hace unas semanas el diagnóstico de cáncer de seno. Pues bien, la mujer habló con la revista Semana sobre cómo ha sido el proceso de afrontar la noticia, el apoyo recibido por su familia y dejó un mensaje para las mujeres sobre la importancia del autoexamen y frecuentar al médico

Flor Marina se mostró fuerte en el inicio de las quimioterapias para superar la enfermedad. La noticia fue dada en un control médico junto a Egan Bernal, justo ante de que el ciclista emprendiera su viaje a Europa, donde se unió al Team Ineos y finalizará su recuperación tras el accidente a inicios de año que por poco le cuesta la vida.

La mujer dijo que, aunque en su momento fue una noticia difícil, detectarlo en sus primeras etapas puede hacer la diferencia para salvar la vida de las afectadas. Este es el mensaje que quiere hacer llegar a las mujeres y aprovechó sus primeras apariciones tras la noticia para vestirse de rosa con el fin de recordar la importancia de la toma de la mamografía y los frecuentes controles médicos.

La mamá del campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia se refirió a cómo su hijo mayor ha sido valioso en esta nueva etapa de su vida. Además, dándole ejemplo de cómo salir adelante a pesar de las adversidades que se puedan presentar. Pues no han sido un año fácil desde el peligroso accidente contra el bus en carreteras de Colombia, tomado como ejemplo de fortaleza.

Flor Marina, que quiere no ser vista como una persona enferma, confirmó que Egan no la ha dejado de motivar y que el diagnóstico sería enfrentado como un equipo. Ellos han sido parte importante para no decaer en el proceso y los considera como ejemplo de valentía. Junto a ellos, resaltó como sostén a su amiga Johana Avila y obviamente su familia compuesta por su madre y sus hermanas quien día a día le envían mensajes de que si se puede salir adelante.

Uno de los cambios físicos productos de la quimioterapia es la pérdida de cabello, para lo cual la mamá de Egan se ha venido preparando y ha optado por adelantarse a ello cortando de manera gradual el cabello. Así lo explicó en la entrevista con Revista Semana:

“Es una realidad, es que se me va a caer el cabello. Quise tener un cambio lo antes posible. Quería sentir cómo me iba a ver con el pelo corto. En estos días seguramente me estarán viendo con otro cambiecito, más corto aún. Es una forma de aceptación, en parte, al proceso que voy a tener que llevar. También es una forma divertida y alegre de enfrentar lo que vivo. Me gusta verme así. Me gustó el cambio”.

Flor Marina se mostró también como una persona creyente en Dios, lo cual le permite mantenerse tranquila. Para ella, cada gota del líquido que ingrese a su cuerpo será recibida con amor, pues entiende que es lo que le permitirá vivir por muchos años. Sin embargo afirma que nadie está preparada para esa noticia y es un proceso el asimilarlo de la menor manera:

“Definitivamente, no estoy preparada. Psicológicamente, diría, tengo que ser fuerte, sé que voy a vivir momentos duros, que tendrán los síntomas normales de este proceso… y que voy a decaer. Pero en esto se vale todo. Se vale llorar. Se vale estar triste. La vaina es levantarse. No quedarse ahí. Yo quiero empezar rápido las quimios porque, cuanto más rápido termine, muchísimo mejor”.

