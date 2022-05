Egan Bernal, lejos de volver a la competencias en este año y con la mente puesta en la temporada del 2023

Egan Bernal no se detiene y cada vez mejor más en sus entrenamientos, mientras continúa con su proceso de recuperación. Foto: BettiniPhoto/ Instagram Egan Bernal

El regreso de Egan Bernal a las carreras con el Team Ineos sigue siendo aún una incógnita. Pese a que su recuperación se ha dado más rápido de lo pensado, tanto el equipo como el mismo ciclista prefiere ser prudente en cuanto al regreso a las competencias. Recién el 6 de febrero, el pedalista chocó contra la parte trasera de un bus cuando entrenaba por carreteras de Colombia. El accidente le dejó como saldo de casi 20 huesos en donde se destacan el fémur, algunas costillas y el odontoides.

Cuatro meses después, Egan regresó a Europa tras fuertes sesiones de fisioterapia en Colombia que le permitieron volver a montarse a la bicicleta en tiempo récord pese a la severidad de las lesiones sufridas. El cafetero en primer lugar llegó a Mónaco, Francia donde de la mano de su equipo ha sumado kilómetros en busca de retomar su estado físico.

El manager del Ineos Grenadiers, Xabier Artetxe, en diálogo con Caracol Sports aseguró que por ahora no hay planes para que Egan Bernal regrese a competencias, pues por ahora la prioridad es su recuperación al 100%:

“Que compita al final de este año no es un objetivo crucial, pero tampoco hay que descartar. Vamos a verlo día a día, todavía faltan muchos meses de recuperación y esperemos que se pueda colocar un dorsal pronto”.

Pero no todo es malo y al interior del cuerpo médico son optimistas por el gran avance que muestra el campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia con el pasar de los días. “No hay que acelerar ninguna recuperación. La evolución, comparada con la de una persona normal, es muy positiva. Ya vimos que fue capaz de montar en bicicleta más rápido de lo pensado. Ahora, está trabajando por fuera y dentro de la ‘bici’ y desde el equipo estamos viendo una progresión diaria y estamos muy contentos por esa parte”.

El mismo ciclista confirmó esto en una reciente entrevista con la Gazzetta dello Sport, organizadores del Giro de Italia. Allí hizo una descripción de su día a día, que consta de entrenamientos y fisioterapias, pero aseguró que esta lejos de regresar a las competencias:

“Ahora mismo estoy haciendo dos horas diarias en la bicicleta pero estoy trabajando todo el día, no tengo absolutamente nada de tiempo para nada más. Y por las noches hago gimnasia y fisioterapia. En mis pensamientos las carreras todavía están muy lejos. Ganar o participar en una carrera no está en mi cabeza”.

Sin embargo, Egan Bernal tiene claro que el próximo año no pasará sin correr encima de su bicicleta e incluso contempla su participación en el Giro de Italia. Allí también destacó la participación de su compañero de equipo, Richard Carapaz, ahora líder en la clasificación general:

“En 2023 quiero correr todas las carreras que no pude hacer este año, así que también volveré al Giro, seguro. No he visto mucho la carrera (actual Giro de Italia), pero vi la etapa con el final en Blockhaus. Richard Carapaz no se equivocó. Es uno de los favoritos y puede ganar”.

