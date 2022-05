SkyNet estaría en números rojos según auditoría de Contraloría Distrital

Un satélite de la empresa de internet SkyNet, que retomará el contrato incumplido por Centros Poblados.

Este jueves 19 de mayo, el Ministerio TIC y representantes de las empresas ETB y SkyNet, en compañía de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, firmaron el contrato del Estado colombiano con la Unión Temporal Colombia Conectada, que reemplazará a Centros Poblados en el proyecto para llevar internet gratuito a 14.745 comunidades rurales, ubicados en 567 municipios de los 32 departamentos del territorio nacional.

Según reportó W Radio, cuando esta unión temporal público-privada se presentó a la licitación inicial, junto con otros nueve consorcios y empresas, ofrecieron la construcción de 6.589 centros digitales. Como Centros Poblados dijo que estaba en capacidad de construir 700 puestos más, ganó el contrato y dejó a Colombia Conectada en segundo lugar.

La adjudicación del contrato a ese consorcio trajo consecuencias ya conocidas: además de la renuncia de la ministra Karen Abudinen, los socios —entre ellos, Emilio Tapia— están siendo investigados por comprar pólizas falsas, extraviar el anticipo de 70 mil millones y usarlo para comprar extravagancias.

La unión temporal entre SkyNet y ETB se había disuelto tras la adjudicación a Centros Poblados, pero se reunió cuando MinTIC los volvió a convocar para firmar este nuevo contrato, por un valor cercano al billón de pesos colombianos y que instalaría internet en municipios de 16 departamentos, incluidos Cauca, Chocó, Cundinamarca, Casanare y Bolívar, entre otros.

“Se ocuparán de que los niños más humildes de las zonas rurales de Colombia tengan, como lo merecen y necesitan, internet y conectividad del siglo XXI [...] Esto es construir equidad, justicia social, felicidad para más de 600 mil niños de las zonas rurales de Colombia y más de dos millones de colombianos”, dijo Claudia López durante la firma del contrato.

Las condiciones de este nuevo contrato indican que primero se garantizará el cubrimiento con internet satelital —provisto por SkyNet, cuya línea de negocio es precisamente esa—, mientras se construye infraestructura para la conectividad terrestre. Además, prometen velocidades de hasta 21 megabytes por segundo. Hasta ahí todo es muy prometedor.

No obstante, medios como La FM han sacado a la luz los resultados de la auditoría más reciente que la Contraloría Distrital hizo sobre SkyNet, en 2020. En ella se reporta que “los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad son deficientes. Se evidencia pérdidas acumuladas por $10.769 millones y flujos de efectivo negativo por $811 millones”.

Además, para la fecha de la auditoría, la empresa contaba “con un capital negativo de -$12.398 millones, el cual se incrementó frente al 2019 en un 15,36%, lo que significa que la operación de la empresa es deficiente por el reducido capital de trabajo”. El informe también muestra preocupación por los estados financieros de SkyNet: hay incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos y poca recuperación de cartera, con lo cual se incurre en deudas inesperadas.

Respuesta de la ministra TIC

Carmen Ligia Valderrama, ministra TIC, aseguró a La FM que se verificaron las características financieras y jurídicas de las empresas participantes en el consorcio. En su opinión, SkyNet pasó el filtro.

Sobre las investigaciones que las autoridades han adelantado sobre esta empresa, la funcionaria dijo que “la Unión Temporal no está inhabilitada, por eso se pudo contratar y lo que hago es aplicar un marco jurídico y bajo este supuesto ellos estaban cumpliendo y por eso podemos dar el paso”. De todas formas, Valderrama no se atrevió a anticipar si pesarán sanciones contra SkyNet en el futuro o no.

