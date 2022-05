“Es una infamia”: el empresario pereirano se defendió de las acusaciones de querer matar a Gustavo Petro

A Petro le llevaron un informe que no es, soy empresario: 'Calzones' responde acusación de candidato. Foto: campaña Petro.

Luego de que el candidato presidencial Gustavo Petro denunció a un supuesto empresario pereirano de querer acabar con su vida, el hombre rompió el silencio y desmintió dicha información. Se trata del empresario César Giraldo Montoya, conocido como ‘Calzones’.

El sujeto aseguró que, luego de que se viralizaron las denuncias de Petro desde el municipio de Soacha, las amenazas giraron en su contra y ahora era él al que estaban conminando por lanzarle comentarios a quien hoy dirige la intención de voto a la Presidencia de la República según las últimas encuestas.

“Al doctor Gustavo Petro lo han asaltado en su buena fe. Le llevaron un informe de una persona que no es. Yo soy un empresario. Eso es completamente falso. Yo me muevo en negocios con la banca. En los últimos siete años me han prestado cerca de 11.000 millones de pesos los bancos”, aseguró alias Calzones durante una entrevista con la emisora BluRadio.

Es más, dijo que él se gana la vida con la recolecta y venta de productos a base de café y calificó como “una infamia” las graves aseveraciones que hizo el aspirante del Pacto Histórico el pasado fin de semana. “Yo soy un cafetero, vendo carros usados, negocios transparentes (…) Ando solo, ni conductor tengo”, dijo.

Según Gustavo Petro, el hombre que habría planeado el atentado en su contra es un cobrador informal, más conocido como un gota a gota que tendría nexos con el presidente Iván Duque y con el candidato presidencial Federico ‘Fico’ Gutiérrez. “Duque 2 hoy está aliado a un señor que le dicen alias ‘Calzones’. Alias ‘Calzones’, que goza de reputación por haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de “Duque 2″, buscando la mayoría electoral en Pereira para que “Duque 2″ sea presidente”, indicó el también senador en la plaza principal de Soacha Parque.

Estas acusaciones fueron desmentidas por Calzones, quien aseguró que al exalcalde de Bogotá le dieron una información falsa acerca de él. Inclusive, considera que Petro no está haciendo ese tipo de argumentaciones adrede. “No creo que el intencionalmente esté haciendo eso”, expresó a la citada frecuencia radial, a su vez que se refirió al supuesto negocio al que Petro lo señaló de dedicarse.

“Eso es falso totalmente. Nunca me he dedicado a ese negocio. Yo ya he explicado cómo funcionan mis empresas y cómo están capitalizadas. Yo me muevo completamente con el sistema financiero; del año 2015 al 2021, 11.000 millones de pesos de préstamos en la banca privada. Si yo me moviera en temas de gota gota no me prestan nada”, respondió sobre las acusaciones que lo señalan de ser un prestamista.

El hijo de Calzones, Cristian Camilo Giraldo, también se refirió a los chismes sobre su papá y dijo que, aunque su progenitor sí era voluntario en la campaña de Fico Gutiérrez, no tiene nada que ver con las amenazas de muerte que dio a conocer el postulante a la Presidencia de la izquierda.

Calzones, por su parte, aceptó los vínculos con el uribismo pero, de nuevo, dijo no tener información de que quieran matar a Petro. “He ayudado a dirigir las campañas del Centro Democrático, eso no es un secreto, pero en la campaña de Federico no cumplo ningún rol. Si piden ayuda uno colabora, pero decir que soy el jefe, no”, comentó en BluRadio. Además, dijo qué sabe de la banda criminal La Cordillera, que fueron los primeros que anunciaron planes contra Petro y los miembros de su campaña.

“Eso es conocido por informes de prensa, es una banda que delinque en la ciudad, pero que yo tenga nexos con ellos es falso. Dicen que yo tuve vínculos con un señor extraditado (Juan Luis Vallejo) (…) Yo le compré dos propiedades a la familia de él hace muchos años, pero ni la familia sabía que él tenía problemas”, enfatizó al medio.

