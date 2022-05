“Yo digo que se extradita”: Gustavo Petro, sobre los miembros de grupos armados reincidentes

Colombian left-wing presidential candidate Gustavo Petro of the Coalition Historic Pact speaks during a campaign rally in Fusagasuga, Colombia May 11, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

El candidato presidencial Gustavo Petro, ha sido uno de los principales detractores del gobierno de Iván Duque. Una de las últimas criticas que ha hecho fue relacionada con la extradición de alias ‘Otoniel’. Su posición fue ratificada a través de un video de TikTok compartido por el influencer colombiano, Nicolás Isaza.

Isaza le preguntó a Petro: “¿La extradición de Otoniel fue un hito en la justicia colombiana?”, a lo que el dirigente político respondió: “Fue un “deshito”, porque lo que hicieron fue ocultar la verdad”.

Tras dar a conocer su desacuerdo con la decisión que toma el gobierno actual, muchos de sus retractores se han preguntado que decisiones podría llegar a tomar el candidato con los cabecillas de los grupos armados, en tal caso que ganará las presidenciales. Por lo que en entrevista con la Revista Semana despejo dudas y aseguró que la extradición en algunos casos dependería de la reincidencia.

En primer lugar explicó que los grupos armados actuales, tanto el Clan del Golfo como los disidentes de las extintas Farc son considerados narcotraficantes y que son producto de un crecimiento del multicrimen. Sin embargo, en el momento de explicar como podrían ser juzgadas y que opciones les daría, separó los grupos. En el caso del Clan anotó que ampliaría la ley para que “se entreguen a la justicia”.

Con respecto a las disidencias, que actualmente están recogidas en dos grandes grupos, uno dirigido por Gentil Duarte y el otro por Iván Márquez, que considera que al ser desertores del acuerdo y reincidentes deben ser extraditados.

“El caso de los que reinciden es diferente. ¿Qué pasa con el que reincide en el narcotráfico? Hace un acuerdo con un fiscal y vuelve y ‘traquetea’. ¿Qué pasa con él? Yo digo que se extradita”, anotó a la revista colombiana el candidato presidencial.

Cuando le preguntaron específicamente por el líder de la Segunda Marquetalia: “Yo no sé si él está en el narcotráfico. Eso hay que probarlo. Si es reincidente…”. Pero en caso de que se comprobaron sus nexos con el narcotráfico, Petro aseguró: “Sí, sí señora. Sería reincidente y ahí hay que hablar con Estados Unidos”.

Por otro lado, el senador de la Colombia Humana contó que se siente “contento” pero no “alegre” de su eventual triunfo en las elecciones presidenciales. Además, que no canta victoria y dice que hará como Santo Tomás, que “hasta no ver no creer”.

Durante uno de los diálogos, el también senador aseguró que creía que en el 2018 el entonces candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, sería el presidente. Sin embargo, el panorama fue diferente, como es sabido, pues Iván Duque fue quien se llevó la victoria.

“El Partido Liberal se fue con Duque, como suele suceder, y terminé ‘engargolado’ de nuevo, pero positivamente, porque fui subiendo, subiendo y terminé en la segunda vuelta”, señaló el también exalcalde de Bogotá, a su vez que mencionó que debido a la supuesta mala gestión del presidente Duque él se fue posicionando hasta hoy ser uno de los candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones.

El candidato, además, no perdió oportunidad para cuestionar al primer mandatario, que dejará el poder el próximo 7 de agosto, quien habría violado la Constitución al reformar la Ley de Garantías que, recientemente, fue tumbada por la Corte Constitucional. En esa línea, Petro asegura que la reforma de esa ley promueve, supuestamente, la compra de votos, lo que podría dificultar que llegue al poder tras los comicios presidenciales.

SEGUIR LEYENDO: