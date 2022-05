ICBF iniciará un proceso de responsabilidad penal a los adolescentes que abusaron sexualmente de una niña de 13 años

Imagen de referencia de una protesta en Colombia contra el abuso sexual de menores. Foto: Colprensa

Luego de que se conociera el aberrante caso de una menor de 13 años que fue abusada sexualmente por dos de sus compañeros de estudios y que fue ignorada a pesar de que puso en conocimiento de lo ocurrido a las directivas del Colegio Jaime Pardo Leal, en el sur de Bogotá, donde ocurrieron los hechos, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunciaron que instaurarán un proceso en contra de los señalados responsables dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

“Los niños al ser mayores de 14 años entran en el esquema de responsabilidad penal adolescente. Lo que nosotros sí hacemos es iniciar el proceso contra (los menores responsables)”, señaló la directora del ICBF, Lina Arbeláez.

La funcionaria indicó que, a través de ese sistema, espera que se siente un precedente para que en el país no vuelvan a ocurrir un caso semejante.

“El juez (que lleve el caso) es quien debe determinar cuál es la condena para estos (menores), pero deben ser ejemplarizantes para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, agregó Arbeláez.

El pasado martes, la tía y la madre de la menor, dieron a conocer lo ocurrido, y aseguraron que esto no habría sucedido solo una vez, por el contrario, era algo repetitivo. Ellas se enteraron de que la menor estaba siendo violentada por las anotaciones y dibujos obscenos que tenía en sus cuadernos de apuntes.

“Los familiares de la niña se acercaron a la institución educativa el viernes 6 de mayo, para dar la alerta sobre lo que venía ocurriendo, sin embargo, esta alerta se da por hostigamiento escolar y no por violencia sexual. Comprenden la complejidad de lo ocurrido al día siguiente, dado que la niña les comenta lo sucedido e identifican que se trata de una violencia sexual y actúan de manera oportuna, dirigiéndose a la Fiscalía y de allí al centro médico donde se encuentra hospitalizada”, comentó la Secretaría Distrital de Educación, a través de un comunicado de prensa que fue entregado al periódico El Espectador.

La niña cursa sexto grado en el Colegio Jaime Pardo Leal, ubicado en el barrio Policarpa Salavarrieta, en la localidad de Antonio Nariño. Los abusos en su contra, destacó la familia, habrían iniciado desde comienzos de este año. Desde la Respuesta Integral de Orientación Pedagógica (RIOP) se informó que se prestará constante acompañamiento a la familia de la menor para asesorar el proceso de tratamiento de la situación.

Tal y como lo apuntaron sus familiares, la niña empezó a tener comportamientos que no eran acordes a lo que comúnmente reflejaba en su personalidad, lo que también hizo que ellas sospecharan que algo no estaba del todo bien con la menor. La niña, de acuerdo con los relatos, era llevada a ala fuerza hasta el quinto piso del plantel educativo para ser abusada por sus compañeros.

“Ella tocó su rostro y me dijo:’ sí tía. Tres niños de mi salón me suben al caracol, al quinto piso de mi colegio, me tiran al piso y se me suben encima mientras los otros vigilan. Se turnan para hacerme lo mismo’. Nos sentimos tan indignadas que mi hermana, llorando, se llevó a la niña a Medicina Legal el sábado 7 de mayo. Había sido abusada. Desde donde le pasarán un informe a la Fiscalía General de la Nación”, comentó la familia de la menor.

Hasta la fecha se conoce que la niña fue traslada al Policlínico del Olaya, en donde fue atendida por médicos y psicólogos. Fue revisada y, en efecto, se conoció que había sido víctima de acceso carnal violento. Así mismo, se realizaron exámenes médicos para descartar embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Este caso suma el agravante de que la niña ya había denunciado a las autoridades del colegio, sin embargo, dijo la víctima, siempre fue ignorada.





