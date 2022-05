Daniel Quintero: así fue la reacción en redes sociales a la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de Medellín

A través de las redes sociales, personalidades de la escena política y ciudadanos en general se manifestaron a favor y en contra de la decisión que tomó la Procuraduría. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

En la noche del pasado martes 10 de mayo la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión de Daniel Quintero como alcalde de Medellín. Lo anterior, argumentando la “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas” por parte del mandatario local.

La suspensión provisional, como era de esperarse, generó toda una oleada de comentarios en las redes sociales. Personalidades de la escena política y ciudadanos en general usaron las plataformas digitales para expresar su opinión acerca de esta decisión.

El concejal de Bogotá, Diego Cancino, aseguró que la decisión de la Procuraduría es equivocada y no tiene lugar. “¡Así no es! Se nota un claro sesgo para silenciar un proyecto desconociendo de manera descarada un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Procuraduría no puede destituir alcaldes”, escribió el cabildante en su cuenta de Twitter.

Iván Cepeda, senador de la República, también manifestó su molestia por el actuar del órgano de control. “La procuradora Cabello es una funcionaria parcializada. Su participación en política a favor del uribismo es evidente: hace meses le presenté acciones contra alcaldes partidarios de Federico Gutiérrez. No he tenido respuesta. En cambio, suspende al alcalde Quintero en 24 horas”, escribió en sus redes.

Por su parte, María Fernanda Cabal, tampoco dudo en comentar sobre la suspensión de Daniel Quintero de su cargo como alcalde de Medellín.

“Quintero pensaba pasarse la ley por la faja como su candidato, que hace de todo y no le pasa nada. Juegan a ser Dios y les parece represión cuando los despiertan de su enfermo narcisismo”, manifestó la senadora del Centro Democrático.

De otro lado, Miguel Uribe Turbay se refirió al comentario que hizo Quintero sobre un presunto golpe de estado cuando habló de su suspensión.

“Golpe de estado es que los ciudadanos de Medellín no hayan podido votar la revocatoria. Petro y sus socios solo celebran y acatan las decisiones que les convienen”, escribió en las redes el político uribista.

Recuerdan los establecido por la CIDH en el caso Petro

Los comentarios no solo estuvieron basados en defender o no a Quintero. También hubo quienes le solicitaron a la Procuraduría tener en cuenta, por ejemplo, lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a las suspensiones de funcionarios de elección popular.

“La @CorteIDH ha sido clara: la @PGN_COL NO puede suspender a funcionarios de elección popular. La participación electoral de Daniel Quintero -y de Iván Duque- han sido claras. Pero son los jueces los que pueden sancionarlos. ¡No sigan poniendo en riesgo el Estado de derecho!”, escribió en su cuenta de Twitter la representante a la Cámara, Juanita Goebertus.

Así mismo, algunos exigieron que se tomen las mismas medidas con todos los funcionarios que incurran en participación política. Algunos incluso aprovecharon para recordar lo ocurrido hace poco con el comandante del Ejército Nacional, general Zapateiro, quien se despachó contra el candidato presidencial Gustavo Petro.

“La suspensión de Daniel Quintero por parte de la Procuraduría debería ir acompañada de una suspensión al presidente Iván Duque, a la alcaldesa Claudia López y al General Zapateiro. De lo contrario solo mostraría su obvia inclinación política contra un solo sector”, escribió Julián Jaramillo Uribe.

