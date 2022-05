“Tengo cercanía y siempre la he tenido con la paz”: Piedad Córdoba habla sobre su supuesta relación con las extintas Farc

Piedad Córdoba (foto). (Colprensa - Camila Díaz)

El pasado 20 de abril, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego, le pidió a Piedad Córdoba, senadora electa de esa misma colectividad, suspender sus actividades en la campaña mientras solucionaba sus inconvenientes judiciales. Y este 8 de mayo, la congresista se refirió al tema.

En ese entonces, a través de una carta en la que sostuvo una vez más su inocencia, Piedad Córdoba aceptó la petición del candidato presidencial. Valga recordar que sobre la senadora existen tres acusaciones que la han venido alejando, incluso, de su mismo equipo político. La primera está relacionada con la posible cercanía que mantuvo Córdoba con las extintas Frac; la segunda, con Alex Saab y los dineros investigados de régimen venezolano, y la tercera, por supuestamente haber ofrecido dinero a convictos de la Picota, donde permanece su hermano, Álvaro Córdoba.

Tras las polémicas en torno suyo, la senadora brindó una entrevista a El Tiempo , donde habló sobre las acusaciones que le hacen y la relación que sostiene con Gustavo Petro.

“Gustavo no me ha dicho que duda de mí, así como yo tampoco tengo dudas de él pese a la campaña sucia en contra del Pacto Histórico. Entiendo que fue presionado para que me alejara de la campaña presidencial, decisión que acepté en mi respuesta pública entendiendo la coyuntura. No hay condena alguna en mi contra y porque soy inocente confío en vencer la guerra jurídica en mi contra. Los cargos son solo parte de la guerra jurídica y política contra la posibilidad de un gobierno alternativo”, anotó.

En esta misma línea, aseguró que esta agradecida con el senador de la Colombia Humana pues ahora puede ocuparse al cien por ciento de las acusaciones que enfrenta y morar por su seguridad.

“Hoy no solo entiendo, sino agradezco la decisión de Gustavo, porque me está permitiendo desentrañar el alud de ataques que han conspirado en mi contra, en contra de mis familiares y en contra de la candidatura presidencial. Estoy aprovechando el tiempo para organizar mi solicitud de extensión de medidas cautelares ante la CIDH, por la evidente violación de mis derechos”, dijo la política al diario bogotano.

Por otro lado, aseguró que nunca tuvo relación cercana con las Farc sino con la paz, dado que mediadora para liberar personas secuestradas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“Tengo cercanía y siempre la he tenido con la paz. Es en este marco que fui llamada como mediadora autorizada por el gobierno Uribe para construir un acuerdo humanitario entre las partes y enrutar al país a un proceso de diálogos, hasta que Santos y Timochenko decidieron excluirme sin siquiera informarme”, señaló.

Sobre las acusaciones que la relacionan con Alex Saab y el régimen de venezolano agregó que todo es mentira y que no hay prueba, incluso contó que nunca la han llamado las autoridades estadounidenses por este caso.

“No sé quién dice eso a nombre de los EE. UU. La embajada estadounidense no me ha solicitado información en este sentido. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía me certificó que ningún Estado extranjero ha solicitado cooperación judicial para investigarme. Son mitos y fábulas sobre gastos. No tuve ninguna relación comercial con él”, comentó Piedad Córdoba.

Finalmente, al medio de comunicación en mención, sobre la carta que recibió de los reclusos, dijo: “Yo recibí una carta abierta a la campaña del Pacto Histórico de personas privadas de la libertad de nueve cárceles del país. La hice pública en mi Twitter el pasado 10 de marzo, porque (...) consideré que no había ninguna solicitud ilegal”.

