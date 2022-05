Entrevista con Chicho Arias, el peso pesado del stand up y de MasterChef Celebrity que hace de la risa una experiencia sanadora

Chicho Arias, comediante paisa en MasterChef Celebrity Colombia 2022. Foto: Instagram @chichoariasr

El mundo de la comedia colombiana ha visto cómo desde hace un par de décadas se ha venido consolidando el formato stand up, o sea, hacer comedia de pie, si uno lo traduce ‘a lo brocha’, como dice la frase popular. Pues bien, uno de sus representantes es Mauricio ‘Chicho’ Arias, quien ha dado la batalla para sacar risas en escenarios, sets de grabación, tras un teclado o donde lo pongan porque, como buen paisa, no se vara por nada.

Chicho ha aparecido en Telemedellín con el colectivo de comediantes Monólogos Sin Propina, integrado por Adrián Parada y Frank ‘El Flaco’ Martínez, también en el reconocido canal de humor Comedy Central Latinoamérica, y ahora está en la cocina más famosa de Colombia protagonizando la más reciente temporada de MasterChef Celebrity. Infobae Colombia conversó con él:

¿Qué es más tenso para Chicho antes de salir al escenario o de llevarle un plato al atril a los jurados?

La expectativa de hacer comedia y entregar un plato es similar, es que aparte de que entregas un plato a los mejores chefs de Colombia y que saben mucho, ¡es un plato que sale en televisión!, entonces uno no puede olvidarse de eso, que la gente va ha estar ahí criticando. Entonces creo que ahí es similar, pasa exactamente lo mismo, uno se prepara, o a veces improvisa, sale bien a veces sale mal pero es chévere.

Y no es para menos la presión, MasterChef Celebrity Colombia se transmite por uno de los canales tradicionales de la televisión nacional y, además, es retransmitido en otro canal para toda Latinoamérica. Chicho cada vez se expande más, su nombre cada vez se expande más. Es en este punto donde muchos comediantes y humoristas podrían llegar a creer que tienen la risa asegurada en el escenario, pero no es su caso: ¿Cree que al ser una figura reconocida ya tiene aseguradas las carcajadas en una función?

Yo creo que no, yo tengo lo menos público en Medellín que ya conocía mi carrera hace tiempo y que va buscando cosas nuevas y ha seguido la evolución de mi comedia. Se ríen y obviamente está, pero no solo con el hecho de pararme se van a reír. Y también creo que con estos nuevos shows con un público que no me conoce pues tiene que haber una empatía pero no es que me pare y ya esté asegurado el buen show. Para mí es un reto bacano porque es público nuevo, yo sé que le voy a llegar a mucha gente que no me ha visto hacer comedia. Tengo funciones en Bogotá, en el eje cafetero y en Cali, donde nunca había ido, entonces me gusta que pase eso, que haya un nuevo público que solamente me conocen cocinando bien o mal y que ahora me quieran ver haciendo comedia y lo voy a hacer.

El reconocimiento del comediante paisa ha salido de los escenarios y del entretenimiento, dado que también figura entre los rostros más codiciados para ser usados en las prendas de moda. ¿Qué sintió al ver su cara en la despampanante Carolina Gómez?

Cuando llegué a MasterChef me puse la camisetica con el logo y la primera que lo vio fue Carolina que me dijo ‘ay, yo quiero esa camiseta’; luego, Tostao, y ya después todos. Ahora ya tienen todos la camisetica mía y eso es una cosa que agradezco porque ya mucha gente ha estado preguntando, se han vendido muchas entonces me gusta. Entonces me da mucha felicidad que gente quiera pagar para tener mi carita en su ropa, que bien que el plan de mercadeo de mi marca esté caminando todavía.

Mauricio ‘Chicho’ Arias, es una figura de la comedia de la ciudad de la eterna primavera y nivel nacional. De ahí la curiosidad o el morbo sucio que suelen tener muchos noticieros de medio día para preguntar ¿Ha tenido funciones malas, cuál recuerda?

La peor función fue con Monólogos Sin Propina para una empresa muy grande, le hicieron como un coliseo gigantesco y la tarima estaba en la mitad. Fue e una tarde completamente olvidable, tanto así que los jefes nos decían que ya nos fuéramos. Nosotros nos presentamos de a uno y esa función fue horrible, yo tuve la oportunidad de cerrar esa tarde y creo que no estuve parado más de seis minutos en la tarima porque la gente estaba mirando a otro lado, hablando, con ganas de beber, de que empezara una orquesta... o sea todo estuvo mal, esa es la que más recuerdo, pero me imagino que hay otras pero yo prefiero olvidarlas. Pero esta ha sido imposible de olvidar porque nos mandó de psicólogo a todos.

Hasta para afrontar los malos recuerdos el comediante paisa se burla , esto lleva al punto más reflexivo de la entrevista y es conocer ¿qué significa esa reacción de la risa para Chicho Arias?

Yo me robé la frase de alguien, aunque no tengo muy claro el autor. Pero dice que cuando uno se ríe es porque superó algo, y eso es lo que ha pasado pa’ mí, o sea cuando yo me estoy riendo estoy seguro de que estoy sanando, que estoy haciendo un montón de cosas internamente muy chéveres, entonces pa’ mí que me hagan reír lo agradezco infinitamente. Y sabes que he visto eso, que para la gente es muy importante que uno lo haga reír. La afinidad que la gente tiene con el que lo hace reír es diferente con la que se puede llegar a tener por un cantante o un escritor, porque la risa va un poquito más allá. A nosotros nos escribieron cosas muy bonitas en la pandemia diciendo que para las personas con angustia hemos sido como una terapia y realmente eso a mí me emociona, porque significa que hemos hecho las cosas bien.

Ahora te voy a decir una cosa, yo cuando me río funciono mejor, mis relaciones de amistad, de pareja, la relación con mi hija siempre ha estado un poco basado en la risa y no es que no sea seria, sino cuando yo me estoy riendo todo va a estar bien y es lo que me está pasando en MasterChef, me río con lo bueno, con lo malo porque todo esto es nuevo entonces la risa hace que eso sea un condimento más bonito. Eso significa la risa, durante toda la vida la risa ha sido para mí sanadora. Y ahora que me dedico a hacer reír, también me sana: yo puedo estar cansado, aburrido, triste, pero me monto a un escenario y la gente se ríe y yo salgo tranquilo de ahí, salgo feliz.

