“En una gran vuelta cuentan todos los días”: Miguel Ángel López sobre el Giro de Italia 2022

Miguel Ángel López será el ‘capo de filas’ del Astana en el Giro de Italia 2022. Foto: Instagram @miguelsuperlopez

Hoy, 6 de mayo, se dará inicio, a las 7:00 a.m., hora colombiana, la edición número 105 del Giro de Italia, el cual contará con 3.445,6 kilómetros de recorrido. La última etapa, la número 21, se llevará a cabo el próximo domingo 29 de mayo. Para este certamen, los colombianos Iván Ramiro Sosa, del Movistar Team, y Miguel Ángel López, del equipo Astana, son los favoritos al título.

Previo al inicio de la primera gran vuelta esta temporada, se dio una conferencia de prensa oficial del Giro de Italia con el Astana, en la que estuvieron los ciclistas Miguel Ángel López y Vincenzo Nibali, quien conoce el esta carrera como la palma de su mano, desde su climatología a veces de un extremo a otro, su recorrido plagado de trampas, y hasta su público, herramientas que serán esenciales para el ‘cafetero’.

Los dos pedalistas del Astana coincidieron en que el boyacense es el que mejor está y a él le van a trabajar. ”Miguel es un gran corredor. Viene en buena forma. Es un corredor serio, ya nos conocemos y la idea que tenemos es ayudarle en la pelea por la general”, comenzó diciendo Nibali.

Y agregó que: “Ya he trabajado con él años atrás. Es una gran persona, un gran campeón y tiene trucos para hacer un buen Giro. Lo conozco bien y seguro que nos ayudaremos para la meta del equipo de pelear por la clasificación general”.

Por su parte, López fue claro y habló sobre el largo recorrido que tendrá el Giro. En esta ocasión, la carrera tendrá 3.410 kilómetros y seis llegadas en alto, de ellas cuatro se llevarán a cabo en jornadas cinco estrellas, con alta montaña.

“No tengo así específicamente una etapa especial. Tengo presente que en una gran vuelta cuentan todos los días. Uno a veces piensa que las jornadas que no están marcadas no van bien, no definen nada y son las más peligrosas, pero es claro que hay mucha montaña y se puede hacer daño”, explicó ‘Superman’ López.

Y concluyó comentando que: “Llegamos en una condición buena a la carrera. Es durísimo el Giro y trataremos de estar lo más cerca del podio posible”.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que López volvió al Astana, equipo con el que llegó la primera vez a Europa como ciclista profesional. Aunque en el 2021 dio un paso hacia el costado para encarar nuevos retos con el Movistar Team, las cosas no salieron como se esperaban y en definitiva, durante la Vuelta España, el colombiano se retiró de la carrera tras un desacuerdo con sus directores de equipo.

Dicha decisión llevó a que el Movistar Team y el abogado del ciclista colombiano firmarán una ruptura de contrato, el cual se había hecho en principio por una temporada, pero luego, ante los buenos resultados del colombiano, decidieron extenderlo por dos temporadas más.

Para este 2022, ya superada toda polémica y concentrado en lo que será su presentación en el Giro de Italia con su equipo Astana, López en una entrevista para el portal Cycling Pro Net, comentó sobre si la carrera se adapta bien a él.

“He hecho luego de Alpes una pequeña concentración en altura, los últimos 10 días he estado en Andorra y bueno con la familia porque lo ya estaba hecho pues está y no puede cambiar mucho más”. Mientras sobre el recorrido dijo: “el recorrido se adapta bastante bien, hay poca crono y la última semana está increíble, yo creo que está bastante bueno”.

SEGUIR LEYENDO: