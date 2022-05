Lo drogaron y le robaron todos sus ahorros: la historia de un hombre que casi muere luego de una cita en Tinder

Hombre fue drogado y robado por mujeres que conoció en plataformas digitales (Bogotá). Foto: captura de pantalla (@dannymalista)

Los casos de personas que terminaron robadas o drogadas luego de conocer a su “pareja ideal” a través de las plataformas digitales son cada vez más comunes en el país. Durante las últimas semanas, las autoridades en Bogotá, por ejemplo, han reportado robos millonarios contra los ciudadanos que se confían al momento de establecer relaciones con desconocidos.

Una de las aplicaciones más famosas para conocer personas o buscar pareja es Tinder, que, según la base de datos de APP Magic, acumuló más de 78 millones de descargas en 2021. Incluso, las plataformas digitales de esta clase superarán los 400 millones de usuarios este año, de acuerdo con estimaciones de la herramienta Statista Digital Market Outlook.

Si bien existe un amplio número de historias de personas que lograron una relación exitosa tras conocerse por tales aplicativos móviles, también hay múltiples reportes de individuos que las utilizan para delinquir. Este fue el caso de Daniel Tobar, un músico y reconocido animalista que solía frecuentar establecimientos nocturnos para participar en presentaciones.

Según relató al portal Cáustica, todo ocurrió el pasado 9 de abril, cuando estaba compartiendo con un amigo en un bar de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Allí también departía con dos mujeres, las cuales había conocido a través de Tinder, y de las que presume fueron quienes lo drogaron para robarlo.

Lo último que recuerda la víctima de esa noche fue que se dirigió al baño, cometiendo el error de dejar la bebida que se estaba tomando a merced de las mujeres. De acuerdo a su versión, estas aprovecharon para adicionarle una sustancia a su trago, con lo cual luego perdería el conocimiento. Las cámaras de seguridad evidenciaron que el hombre caminaba con dificultad acompañado de las dos presuntas ladronas.

En medio de los pocos pasajes que tiene en su cabeza, Tobar manifestó que lo movilizaron a una casa junto a su amigo, a los cuales encerraron en cuartos diferentes. “Recuerdo que yo me quería ir y los delincuentes fueron muy violentos. Me daban puños en el pecho y con palos en la espalda, con alicates me pellizcaban el pecho para que les diera las claves, y sé que me caí de tantos golpes que me dieron”, puntualizó.

Los delincuentes intentaron llamar a los familiares del hombre para pedirles dinero, pero no lo consiguieron. Lo que sí pudieron hacer fue robarle todos los ahorros de su cuenta bancaria. “Casi me da un infarto. No podía respirar, estaba mareado, sentí que el mundo se me caía encima”, dijo a Cáustica.

Las investigaciones se encuentran en curso. Tobar presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, y le comentaron que se le asignará un fiscal para que asuma su caso. Sin embargo, dijo a través de su cuenta en Instagram que no le cumplieron y ahora teme por su integridad, puesto que la banda delictiva cuenta con información valiosa: desde los accesos a sus cuentas personales hasta su lugar de residencia.

Luego de llegar a su casa a través de un taxi, untado de materia fecal en todo el cuerpo, su hermano lo trasladó a la clínica Reina Sofía, donde le practicaron exámenes de sangre para determinar cuál había sido la sustancia con la que lo drogaron. Los resultados indicaron que fue benzodiazepinas, un medicamento que tiene efectos sedantes e hipnóticos. Habitualmente son utilizados en las terapidas para tratar el insomnio y la ansiedad.

Los expertos en seguridad informática sostienen que es muy importante que las personas limiten la cantidad de conexiones mediante las plataformas digitales. En ese sentido sugieren que hay que ser exigente con el tipo de individuos y entidades con las que se interactúa, desconfiando de aquellas que parezcan poco sinceras o sospechosas.

