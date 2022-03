¿Conoció a su pareja ideal en Tinder? denuncian varios casos de asaltos en Bogotá

Tinder. (foto: UnoCero)

Un hombre que conoció a una “mujer” por la famosa aplicación de citas, terminó drogado en su casa, aprovechando para robarle la ropa, la billetera, el celular y todo lo de valor que iba encontrando. Además, resultó con un cómplice con el cual terminaron llevándose 45 millones de pesos en pertenencias.

La víctima fue encontrada por su tía, quien se extrañó por los ruidos y el alto volumen de la música. Ella le aseguró a El Tiempo que durante una hora desvalijaron todo en la casa, se llevaron bicicletas de alta gama, computadores, dinero en efectivo y demás pertenecías que asegura, va a ser muy difícil de recuperar.

Estos hechos ocurrieron en el barrio Villa del Río de la localidad de Bosa el pasado fin de semana del 12 y 13 de marzo, misma fecha cuando en Madelena, barrio de la localidad Ciudad Bolívar, otro hombre que estaba tomando aguardiente con una mujer, acordó seguir la reunión bebiendo en la casa del señor.

En ese momento “la muchacha” fue por más licor y el sujeto, le aseguró al noticiero Arriba Bogotá, que hasta ahí se acuerda. Cuando vuelve a recordar es en el momento en el que abre los ojos y ve que está en un hospital en compañía de su hermana, mientras le practicaban varios exámenes para determinar la razón de su pérdida de conciencia.

“Me drogó y se llevó gran parte de mis pertenencias, dinero en efectivo, mi alcancía, mi celular, mis papeles… y vi que hicieron compras con mi tarjeta de crédito” aseguró el sujeto, quien no reveló su identidad, quien estima que las perdidas suman entre 40 y 50 millones de pesos.

“En cámaras se observa una moto a cierta hora, el carro entra muy rápido y se parquea en un lugar donde no se nota la placa. Solo sabemos que es una camioneta negra Ford Escape. Del carro solo se ve a la mujer que vino a mi casa y a un hombre que la acompañaba”, concluyó el hombre quién aseguró, que hace unos días recibió un correo por parte de la Fiscalía en el que según el presiente que quieren archivar el proceso.

El modo de operación de estos hechos es bastante similar y termina sorprendiendo hasta a los “más experimentados”, el pasado 10 de febrero un hombre en Bogotá, usuario de Tinder, resultó ser víctima de atraco, con escopolamina, en su propia casa y con una mujer que conoció por esta red social.

Aunque el sujeto sabía que la mujer que invitó a su casa no sería el amor de su vida, sino una interesada en un “rato” o según él, dinero. Pero nunca se imaginó que tras la cita terminaría ‘escopolaminado’ y asaltado. Al día siguiente el hombre apenas se podía reconocer en un espejo, porque su casa era distinta, la habían desocupado, lo único que se salvó fue el televisor que estaba atornillado a la pared. “Los descarados incluso tuvieron tiempo para ver 43 minutos de El estafador de Tinder”, dijo la víctima a Semana.

“Subimos y nos sentamos en el sofá. Me gustó, estaba como tranquilo y me dijo que, si tomaba, le dije que no… Me dijo: no, cómo así yo vine a que la pasáramos rico”, tras la negativa le sirvió un vaso con jugo de naranja y luego “se me subió a las piernas, se desvistió el torso, como para besarle los senos, estaba bien, era una mujer muy bella. Luego sentí una borrachera y me dijo quítate la ropa y hasta ahí me acuerdo”

El hombre asegura que aún está esperando a que los investigadores lleguen a su casa hagan las respectivas investigaciones, revisen los videos de seguridad y obtengan los elementos que él mismo se encargó de recolectar, pero que la Fiscalía no ha ido a recopilar.

