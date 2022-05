Estos son los futbolistas colombianos más destacados que podrían cambiar de equipo para la próxima temporada

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - February 1, 2022 Colombia's James Rodriguez and teammates line up during the national anthems before the match REUTERS/Agustin Marcarian

Falta muy poco para que termine la actual temporada europea y se abra el mercado de transferencias en las distintas ligas. Varios son los clubes que están buscando reforzarse de cara al próximo torneo y los futbolistas colombianos son parte de las carpetas de distintos reclutadores. Si bien el presente de la selección Colombia no es el mejor, cada fin de semana hay por lo menos un colombiano que brille o haga parte de los grandes juegos del fútbol internacional.

Llamados a ser protagonistas en este nuevo periodo de transferencias, los cafeteros se encuentran en el radar de varios equipos de gran nivel. A algunos los han venido viendo desde hace un buen tiempo, y otros recién comienzan a despertar interés. Desde juveniles hasta jugadores de amplia experiencia, el mercado europeo se prepara para ofertar. Estos son algunos de los nombres que podrían dar de qué hablar en las próximas semanas.





James Rodríguez

El actual jugador de Al-Rayyan es el que quizá más atención recibe. Siempre que menciona o sugiere algo respecto a su futuro, la voz corre a velocidad luz. Recientemente, el exmediocampista del Real Madrid ha manifestado su interés por regresar a Europa , y según algunos medios europeos, su representante, Jorge Mendes, estaría conversando con el West Ham United, de la Premier League, para concretar su fichaje. El valor del colombiano, a día de hoy, está cercano a los 16,00 millones de euros. El equipo inglés estaría dispuesto a pagar la suma, pero con la condición de que James acepte un salario menor al que recibe en el equipo catarí, pues de ser distinto, la operación no podría llevarse a cabo. Las directivas de Al-Rayyan habrían aceptado una petición del jugador para salir del equipo, pero no lo verían con buenos ojos, ya que es la estrella de su plantilla. Sin embargo, el dinero que recibirían por la transferencia les vendría muy bien, considerando que, sea el West Ham o cualquier otro club, pues se ha comentado también de un supuesto interés por parte de Galatasaray, este deberá pagar una clausula extra para contar con los servicios del colombiano, pues su contrato estaba pactado para terminar en 2024.

James Rodríguez durante un partido con el Al-Rayyan de Catar (2021-22). Foto: Al-Rayyan





David Ospina

El exportero de Arsenal, en la Premier League, terminaría su contrato con Napoli el 30 de junio. Según algunos medios italianos, el colombiano aún no ha recibido ninguna oferta de renovación y, debido a sus buenas actuaciones, abandonaría el equipo al finalizar la presente temporada. Varios son los clubes con los que se le relaciones, aunque todavía no se conoce de alguna oferta oficial. Se dice que Barcelona lo estaría viendo para ficharlo como el suplente de Ter Stegen, pero otras fuentes lo acercan al Inter de Milán, que estaría buscando fortalecer su nómina de cara a la próxima edición de la UEFA Champions League. Algunos medios señalan que el jugador ya estaría en conversaciones con un equipo en Turquía, pero hasta el momento siguen siendo rumores.

Soccer Football - Serie A - Venezia v Napoli - Stadio Pier Luigi Penzo, Venice, Italy - February 6, 2022 Napoli's David Ospina during the warm up before the match REUTERS/Jennifer Lorenzini





Luis Sinisterra

El joven jugador del Feyenoord, en la liga holandesa, es una de las grandes revelaciones de la Eredivisie. En lo que va de la temporada, ha marcado 23 goles en 44 juegos. Sus buenas actuaciones han despertado el interés de varios clubes, en España y en Inglaterra. Según Football London, Mikel Arteta, el DT de Arsenal, estaría interesado en fichar al colombiano , pues los Gunners verían con buenos ojos el poder repetir una fórmula similar a la de Luis Díaz con Liverpool. En España, de acuerdo al diario AS, Barcelona y Atlético de Madrid tendrían en el radar a Sinisterra, de 22 años, pues saben lo buen jugador que es y con la edad que tiene podría ser un buen recambio para sus plantillas. Hoy, el valor del colombiano está estimado en 18,00 millones de euros.

Soccer Football - Europa Conference League - Round of 16 First Leg - Partizan Belgrade v Feyenoord - Partizan Stadium, Belgrade, Serbia - March 10, 2022 Feyenoord's Luis Sinisterra celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Novak Djurovic





John Lucumí

El defensor central que juega para el Genk de Bélgica, estuvo cerca de dejar a su club el año pasado, cuando el Atalanta, en Italia, y el Sevilla, en España, mostraron su interés en contar con sus servicios. Nada se concretó debido a que el club belga no tenía intenciones de dejarlo ir, cosa que aún no ha cambiado, pero con la floja campaña que el equipo está teniendo, Lucumí podría tener opciones de salir y jugar en una liga más competitiva del fútbol europeo. Su contrato finaliza en junio de 2023 y si bien se le relaciona con algunos equipos en Italia, todavía no hay información de ofertas oficiales.

Soccer Football - Europa League - Group H - SK Rapid Wien v KRC Genk - Allianz Stadion, Vienna, Austria - September 16, 2021 SK Rapid Wien's Ercan Kara in action with KRC Genk's John Lucumi REUTERS/Leonhard Foeger





Rafael Santos Borré

Si bien aún no ha cumplido su primer año en Alemania, Santos Borré está dispuesto a escuchar ofertas, pues su interés es llegar a ligas más competitivas. Sus buenas actuaciones con el Eintracht Frankfurt lo habrían puesto en el radar de equipos en la liga italiana y española.

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 14, 2022 Eintracht Frankfurt's Rafael Santos Borre celebrates scoring their second goal REUTERS/Albert Gea





Yerry Mina

El defensor del Everton inglés estaría evaluando la opción de salir del equipo, en caso de que no se consiga la permanencia en Premier League. Los dirigidos por Frank Lampard enfrentan una de sus peores rachas y están muy cerca de los puestos de descenso. Si bien el colombiano es uno de los jugadores más importantes para el DT, el colombiano, más allá de que él lo quisiera, no podría quedarse con los Toffees, pues su salario es uno de los más altos de la plantilla. Hasta el momento no se conoce mucho respecto al futuro del jugador, pues todo depende de cómo le vaya a su equipo. En el mercado pasado se le vinculó con Milan y Newcastle.

El defensor colombiano fue titular ante Leicester tras recuperarse de una lesión. Foto: @Everton





Jefferson Lerma

El volante del Bournemouth, actualmente en la segunda división inglesa), ha despertado el interés de algunos equipos en la liga española. En los últimos días, se ha hablado de su posible regreso a Valencia, pero el jugador ha manifestado que no conoce nada al respecto. Lo que sí es cierto es que en LaLiga varios clubes lo tienen en el radar. Hoy por hoy, es uno de los jugadores más valiosos de su plantilla y uno de los más destacados del Championship.

El futbolista colombiano ha sido incluido en el XI ideal de la segunda división inglesa. En la foto: Jefferson Lerma. (Twitter @AFCBournemouth)





Johan Mojica

El jugador del Elche ha sido reconocido, recientemente, como uno de los mejores laterales izquierdos de las cinco grandes ligas de Europa. Debido a su alto rendimiento, equipos como Atlético de Madrid y Sevilla han manifestado su interés en contar con sus servicios. El colombiano de 29 años tiene hoy un valor de 3,00 millones de euros, pero podría incrementarse de aquí al final de temporada. Su contrato con el club español va hasta 2024.

Johan Mojica anota en el partido Elche vs Mallorca en La Liga este sábado. Foto: Instagram Johan Mojica





Santiago Arias

El colombiano termina su préstamo en Granada a final de temporada. Regresará al Atlético de Madrid, pero todo parece indicar que los colchoneros buscarían la forma de venderlo, pues solo le queda un año de contrato. El lateral no tiene cabida en el equipo, a no ser que lo determine de una manera distinta el DT Simeone. El valor actual de Arias está cercano a los 4,00 millones de euros.

Nueva lesión para Santiago Arias, esta vez con el Granada de España / GRANADA





Carlos Bacca

El exdelantero del Milan es hoy uno de los nombres ausentes en los planteamientos del DT del Granada. Al inicio de este año, la directiva le habría comunicado al colombiano que le dejarían vía libre para que abandone el equipo al final de la temporada. Bacca ha sido uno de los goleadores colombianos más destacados en Europa en el último tiempo, por lo que no sería un problema que algún otro club europeo quisiera hacerse con sus servicios, sin embargo, todo indica que su destino estaría en Colombia, pues el Junior de Barranquilla buscaría repatriarlo.

El delantero colombiano Carlos Bacca (c), durante su presentación como nuevo jugador del Granada CF, este miércoles en el Estadio Nuevo Los Cármenes. EFE/ Miguel Ángel Molina





Duván Zapata y Luis Fernando Muriel

La dupla ofensiva del Atalanta de Bérgamo, a tan solo cuatro jornadas para finalizar la actual campaña en Serie A, estarían quedándose sin posibilidad de clasificar a torneos internacionales para la próxima temporada. Ante esto, varias figuras del equipo podrían abandanar el plantel, en busca de mayores objetivos. Los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel estarían entre los candidatos a salir. Zapata, el año pasado sonó muy fuerte para el Inter de Milan y es siempre un jugador atractivo para cualquier club en la liga. Muriel, por su parte, buscaría más minutos y estaría dispuesto a evaluar cualquier oferta.

Duvan Zapata y Luis Fernando Muriel. - Agencia AFP.





Marlos Moreno

El actual jugador del KV Kortrijk, en la liga de Bélgica, tiene contrato activo con el Manchester City hasta 2023. Al finalizar la temporada, el colombiano regresaría al equipo dirigido por Guardiola y tendría que esperar los planes que tanto el DT como las directivas tienen para él. Si bien su valor no es muy alto, el pase está valorizado en 900 mil euros, todo indica que el equipo inglés prepararía otro préstamo. Atlético Nacional, en Colombia, estaría interesado en tener cedido al jugador y así recuperar su fútbol, aquel que lo hizo brillar en su momento como uno de los jugadores revelación del fútbol latinoamericano.

Marlos Moreno dejará al Lommel para militar en el KV Kortrijk (Bélgica). Foto: tomada de www.dhnet.be





Daniel Ruíz

El joven jugador de Millonarios es uno de los nombres más sonados en Colombia para saltar al fútbol europeo. Es uno de los futbolistas revelación del FPC y ya ha despertado el interés de equipos como Porto FC, por ejemplo. Sin embargo, recientemente, se conoció que lo observan desde Brasil y Argentina. Botafogo habría preguntado por él.

En su más reciente partido, además de ganar, Millonarios consiguió un récord histórico para la institución. (Colprensa)





Varios son los futbolistas nacionales que, junto a estos nombres, podrían cambiar de equipo en la próxima temporada. Tan solo en la liga local, los clubes presentarán varias novedades y muchos de sus nombres serán renovados. Con el correr de las semanas se irá aclarando el panorama para cada uno de ellos.





